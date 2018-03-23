Trump'tan 1,3 trilyon dolarlık bütçeye onay

ABD Başkanı Donald Trump, ABD Kongresi'nden geçen 1.3 trilyon dolarlık bütçe paketini imzaladı.

ABD Başkanı Donald Trump, Kongre'den gece saatlerinde geçen 1.3 trilyon dolarlık torba bütçe tasarısını, Beyaz Saray'da düzenlenen imza töreniyle onayladı.

Bütçede beğenmediği birçok şey olduğunu belirten Trump, 2 bin 200 sayfayı aşkın tasarının saatler önce hazırlanmasından ötürü kimse tarafından tam olarak okunamamasını "Absürt bir durum" sözleriyle eleştirdi.

Trump, buna karşın, bütçede savunma harcamalarına geçen yıla kıyasla 60 milyar dolardan daha fazla pay ayrıldığını vurgulayarak, "Bu nedenle ulusal güvenlik gereği torba bütçeyi imzaladım" dedi.

Amerikan federal hükümeti, Trump'ın veto tehdidine karşın onayladığı bütçeyle bu gece yarısı kapanmaktan kurtuldu.

Trump'ın bütçeyi onaylamaması halinde ülkedeki kamu kuruluşları, beşinci geçici bütçenin süresinin yerel saatle 00.00'da dolmasının ardından yeni bütçe onaylanana kadar bir kez daha "kapanmak" zorunda kalacaktı