Trump'la senatörler arasında 'Türkiye'ye yaptırım' tartışması

ABD Başkanı Donald Trump'ın Beyaz Saray'da yapılan toplantıda Cumhuriyetçi senatörlerle Türkiye'ye yaptırım üzerine tartışma yaşadığı öne sürüldü.

Beyaz Saray'da gerçekleşen toplantıda Cumhuriyetçi senatörlerle bir araya gelen ABD Başkanı Donald Trump'ın Türkiye yaptırımlarına ilişkin senatörlerle tartışma yaşadığı ileri sürüldü.

Washington Post'ta yer alan habere göre, Trump'ın güçlü yaptırımlar uygulamak yerine Türkiye'yle müzakere yapılmasını önermesi toplantıda tartışma yaşanmasına yol açtı.

Senatörlerden James Risch'in sözcüsü Suzanne Wrasse, "Toplantıda herkes birçok seçeneğin bulunduğunun farkındaydı, konuya dair tartışma bu nedenle çok çetin geçti" diye konuştu.