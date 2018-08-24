Trump'la ilgili azil süreci başlarsa piyasalar çöker mi?

ABD Başkanı Donald Trump'ın, Fox TV'ye verdiği röportajda 'Benimle ilgili görevden azil süreci başlarsa piyasalar çöker' açıklamasında bulunmasının ardından, sermaye çevrelerine 'piyasalar gerçekten çöker mi' tartışması başladı. İşte bu konuda öne çıkan kimi yorum ve analizler...

ABD Başkanı Donald Trump, son günlerde yaşanan gelişmelerle ilgili Fox TV'ye verdiği röportajda, "Benimle ilgili görevden azil süreci başlarsa piyasalar çöker" açıklamasında bulunmuştu.

Trump'a eskiden yakın çalışan iki isim hakkında yargı cephesinde son günlerde yaşanan gelişmeler, Trump hakkında görevden azil sürecinin başlayabileceğine dair tartışmaların yaşanmasına yol açtı.

Son günlerde Trump'ı zora sokan gelişmeler şöyle:

Trump 'ın eski avukatı Michael Cohen, Trump'ın ilişkisi olduğu iddia edilen iki kadına ödeme yaparak seçim kampanyalarının finansmanıyla ilgili yasaları deldiğini itiraf etti.

Trump'ın eski kampanya direktörü Paul Manafort da vergi kaçırma iddialarının araştırıldığı bir dava kapsamında jüri tarafından 18 suçlamanın 8'inde suçlu bulundu.

Yaşanan bu son gelişmelerle ilgili Fox televizyon kanalına bir röportaj veren Trump, şu sözleri kaydetti:

"İyi iş yapan birini nasıl azledebilirsiniz bilmiyorum. Size söylüyorum. Eğer benimle ilgili görevden azil süreci başlarsa, piyasalar çöker. Sanıyorum herkes çok yoksul olur."

JP MORGAN STRATEJİSTİ NORMAND: 'TRUMP YÜZÜNÜ DIŞ POLİTİKAYA DÖNEBİLİR'

Kimi analizlere göre Trump ile ilgili gelişmelerin hesabı, gelişmekte olan ülke piyasalarına kesilebilir.

Amerikan yatırım bankası JP Morgan'ın Londra'daki varlık stratejistlerinden John Normand, yatırımcılara gönderdiği notunda Trump'ın ülkesinde ateş tahtasına oturmamak için dış politikaya yüzünü dönebileceğini söylüyor.

Normand, azil iddialarının konuşulduğu bu dönemde gelişmekte olan piyasaların risk teşkil ettiğini ifade ediyor.

BLOOMBERG: ABD BİRÇOK ÜLKE İLE SORUN YAŞIYOR

ABD merkezli ekonomi ajansı Bloomberg ise buna örnek olarak Beyaz Saray'ın son dönemde Venezuela'dan Türkiye'ye, Rusya'dan Çin ve Güney Afrika'ya kadar birçok ülke ile yaşadığı sorunlara dikkati çekiyor.

CNN YAZARI EGAN: PİYASALARIN ÇÖKECEĞİNİ SÖYLEMEK BÜYÜK İDDİA

ABD televizyon kanalı CNN'de piyasalar baş yazarı olan Matt Egan, Trump'ın azledilmesi durumunda hisse senetleri piyasalarının diplere inebileceğini, ancak piyasaların çökeceğini söylemenin çok büyük bir iddia olduğunu aktarıyor.

YARDENİ ARAŞTIRMA: TRUMP YERİ DOLDURULAMAZ DEĞİL

Yardeni Araştırma'nın yatırım danışmanlığı başkanı olan Ed Yardeni CNN'e yaptığı açıklamada, "Trump yeri doldurulamaz biri değil. Piyasaların çökeceğini sanmıyorum" diyor.

PİYASA STRATEJİSTİ FEINSETH: PİYASALARIN ÇOK DA UMURUNDA DEĞİL

Tigress Financial Intelligence'dan şef piyasa stratejisti Ivan Feinseth, "Piyasaların çok da umrunda değil gibi gözüküyor. Piyasalar, Trump'ın sonu gelmeyen çatışmaları ve çılgın yorumlarını görmezden geliyor" diyor.