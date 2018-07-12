Trump'ın Yüksek Mahkeme adayı: Başkan sıradan vatandaşlar gibi yargılanmamalı

ABD Başkanı Donald Trump'ın Yüksek Mahkeme adayı Brett M. Kavanaugh, ABD Başkanı'nın 'sıradan vatandaşlar gibi yargılanmaması gerektiğini' savunuyor.

ABD Başkanı Donald Trump'ın, ABD Yüksek Mahkemesi'ne atadığı yargıç Brett M. Kavanaugh, görevdeki ABD Başkanının yargılanmaması gerektiğini öne sürüyor.

New York Times, Trump'a karşı açılan soruşturmada, Trump'a mahkeme çağrısı gönderilmesi talebinin Kavanaugh tarafından reddedilebileceğini iddia ediyor.

Kavanaugh, 2009'da Minnesota Law Review'de yer alan bir yazısında "Başkanın görevdeyken sıradan vatandaşların kimi yüklerinden muaf olması gerektiğini düşünüyorum" diyerek, bu "yükler" arasında yargılanmanın da olduğunu belirtiyor.

Trump'ın Yüksek Mahkeme adayı, "Sıradan suç soruşturmalarının yükü bile - buna sorgulanmaya hazırlanmakta dahil, zaman alıcıdır ve dikkat dağıtır" diyerek, ABD Başkanının bunlarla "uğraşmaması" gerektiğini savunuyor.

Trump tarafından atanacak Kavanaugh için, kimi ABD'li Demokratlardan Trump ile ilgili konularda oy kullanmama çağrısı geliyor. Ancak Teksas Üniversitesi'nden hukuk profesörü Stephen I. Vladeck, Trump ile Kavanaugh arasında "çıkar çatışması" olmadığını, Kavanaugh'nun bu konu üzerine yazmış olmasının onun karar almasını etkilemeyeceğini iddia ediyor.