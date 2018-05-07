Trump'ın yeni avukatı İran'a 'özgürlük götürmek' istiyor

ABD Başkanı Donald Trump'ın yeni avukatı Rudy Giuliani, İran'ın dini lideri Ali Hamaney'in devrilmesini ve İran'a "özgürlük götürülmesini" istediğini söyledi.

ABD Başkanı Donald Trump'ın yeni avukatı Rudy Giuliani, Washington kentinde yapılan "İran Demokrasi ve İnsan Hakları için Özgürlük Toplantısı"na katıldı.

Giuliani, toplantıda İran'da "rejim değişikliği" çağrısı yaparken, İran'ın dini lideri Ali Hamaney'in devrilmesini ve "İran'a özgürlük götürülmesini" istediğini belirtti.

Trump'ın avukatı "ezilen herhangi bir halkın özgürleşmesi bizim yararımızadır" diye konuşurken, İran yönetiminin devrilmesinin "İsrail-Filistin anlaşmasından daha önemli" olduğunu savundu.

Resmi hükümet görevi olmayan Giuliani, Trump'ın 12 Mayıs'ta son kararını vereceği İran anlaşmasına ilişkin olarak da konuşarak "O anlaşmaya ne olacağını düşünüyorsunuz?" diye sordu ve ABD tarafından 2015 yılında kabul edilen anlaşmayı yırtarmış gibi yaptı.

ETKİNLİK MeK TARAFINDAN FİNANSE EDİLİYOR

Trump'ın avukatı Giuliani'nin Halkın Mücahitleri (MeK) isimli İran karşıtı cihatçı grup adına lobicilik yaptığı biliniyor. Giuliani'nin katıldığı "İran'a özgürlük" etkinliği de bu grup tarafından finanse ediliyor.

Politico'nun aktardığına göre Giuliani, Saddam Hüseyin adına da çalışan ve binlerce İranlıyı öldüren MeK adına çalıştığını ve gruptan para aldığını gizlemiyor.

2012 yılında ABD Dışişleri Bakanlığı'nın "Yabancı Terör Örgütleri" listesinden çıkartılan MeK'in, Giuliani'ye grup adına lobicilik yapması ve örgütün etkinliklerine katılması için on binlerce dolar para verdiği kaydediliyor.

İran karşıtı örgütün para verdiği bir başka isimse yine Trump yönetimindeki isimlerden John Bolton. Bolton, İran anlaşmasına karşı olması ve savaş yanlılığıyla tanınıyor

ABD ve İsrail'de kimi çevreler, İran'da olası rejim değişiminde MeK'in rol oynayabileceğini düşünüyor, ancak örgütün Saddam Hüseyin bağı ve İranlılara yönelik saldırıları sebebiyle İran'da hiçbir etkisinin olmadığı biliniyor.

MeK'İN MOSSAD BAĞLANTISI

MeK, daha önce de İran karşıtı "istihbaratı" Batı basınına ve siyasetçilerine vermesiyle gündeme gelmiş, bu durum grupla Mossad arasındaki bağı gündeme getirmişti.

2015 Şubat'ında MeK'in siyasi kanadı İran Ulusal Direniş Konseyi (NCRI), "Tahran'da hemen her binanın altında nükleer tesis olduğunu" iddia etmişti.

2002 yılından beri benzer iddialarda bulunan İran karşıtı örgütün, İsrail istihbaratıyla benzer yönlerde açıklamalarda bulunması ve İran'ı "nükleer silah geliştirmek"le suçlaması dikkat çekiyor.

MeK'in öne sürdüğü kimi iddialar araştırılmış, ancak belirtilen yerlerde nükleer tesis olmadığı ortaya çıkmıştı.