Trump'ın yeni adalet bakanına onay: Rusya soruşturmasına engel olmayacak

ABD Başkanı Donald Trump'ın Adalet Bakanlığı için aday gösterdiği eski CIA görevlisi ve Adalet Bakanı William Barr senato tarafından onaylandı.

ABD Senatosu, ABD Başkanı Donald Trump'ın Adalet Bakanlığı için aday gösterdiği William Barr'ı onayladı.

Trump'ın Aralık 2018'de Adalet Bakanlığı görevinden ayrılan Jeff Sessions'ın yerine aday gösterdiği Barr, Senato'daki oylamada 45 hayır oyuna karşı 54 evet oyu ile kabul edildi.

ABD'nin eski Başkanı George Bush döneminde de aynı görevi yürüten Barr'ın adaylığı, Demokratlar tarafından, özellikle Rusya'nın siber saldırı yoluyla ABD başkanlık seçimlerine müdahale ettiği iddiasıyla başlatılan ve Özel Yetkili Savcı Robert Mueller'in sorumluluğunda yürütülen soruşturmalara engel olacağı gerekçesiyle kabul görmemişti.

Barr ise Mueller'in yönettiği söz konusu soruşturmayı tamamlamasına izin vereceğini, Trump'ın Mueller’in nihai raporunu düzeltmesine izin vermeyeceğini ve ortaya çıkacak bulguları yasalara uygun şekilde halka açıklayacağını belirtmişti.

Trump, ABD'de geçen ay yapılan ara seçimlerde Temsilciler Meclisinde üstünlüğü Demokratlar'ın ele geçirmesinin ardından Adalet Bakanı Jeff Sessions'ın görevine son vermişti.

Trump'ın "İlk günden bu yana bu görev için benim ilk tercihimdi" sözleri ile çağrıda bulunduğu Barr, 1991-1993 yılları arasında Adalet Bakanlığı görevini yürütmüştü. Barr, ayrıca 1973-1977 yılları arasında ABD Merkezi İstihbarat Teşkilatı'nda (CIA) da görev almıştı.