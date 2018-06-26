Trump'ın 'yabancı yatırımı kısıtlama' kararı ABD'li teknoloji şirketlerini vurdu

ABD Başkanı Donald Trump'ın Çin'i hedef alarak planladığı teknoloji şirketlerine 'yabancı yatırımları kısıtlama' kararı, ABD'li çip üreticilerini vurdu.

ABD Başkanı Donald Trump, Çin'in "sektöründe önemli gelişmiş teknolojiye sahip" şirketlere yatırımını kısıtlamayı planlaması ABD'li çip üreticilerinin hisse değerlerinde düşüşe sebep oldu.

Trump'ın kararı tartışılmaya devam ederken, AMD, Micron ve Nvidia hisselerinde büyük düşüş yaşandı.

ABD Hazine Bakanı Steven Mnuchin, kararın yalnızca Çin'i kapsamayacağını öne sürerek, "teknolojimizi çalmaya çalışan bütün ülkeleri kapsayacak" demişti. Ancak Beyaz Saray danışmanları bunu yalanlamıştı.

Hisse değerlerindeki düşüşün bir günde yüzde 4'ü aştığı bildirilirken, çip üreticilerinin değerinin sene başından beri yüzde 25 arttığı, ancak Trump'ın kararıyla birlikte düşüşün başladığı kaydediliyor.

Çin, ABD yaptırımları üzerine kendi çip endüstrisini geliştirme kararı almış, bunun için kapsamlı yatırımlara başlamıştı.

Intel hisseleriyse Trump kararı öncesinde de Intel CEO'sunun istifasının ardından "liderlik eksikliği" sebebiyle değer kaybediyordu.