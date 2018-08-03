Trump'ın ulusal güvenlik ekibi: Rusya seçimlere müdahale edebilir

ABD Başkanı Donald Trump'ın ulusal güvenlik ekibi, Kasım ayında gerçekleşecek ara seçimlere Rusya'nın müdahale etme girişiminde bulunabileceğini ve güvenlik önlemleri almaya başladıklarını belirtti.

ABD Başkanı Donald Trump'ın ulusal güvenlik ekibi, Rusya'nın yaklaşan ABD seçimlerine geniş çaplı müdahale hazırlığında olduğunu iddia etti.

Ulusal İstihbarat Direktörü Dan Coats ve Ulusal Güvenlik Danışmanı John Bolton'un da dahil olduğu ekip, Kasım ayındaki ara seçimler ve 2020'deki başkanlık seçimleri için önemli güvenlik çalışmaları yürüttüklerini belirtti.

Trump, daha önce yaptığı açıklamalarda Rusya'nın ABD seçimlerine müdahale ettiğini düşünmediğini söylemişti.

Coats, Rusya'nın seçimlere müdahalesinde Kremlin yönetiminin doğrudan etkili olduğunu iddia etti.

Coats, “Rusya, seçime etki etmek için basın, sosyal medya, bot ve ajan yoluyla her türlü yöntemi denedi. Rusların aynı zamanda adayların ve hükümet yetkililerin kişisel bilgilerini hackleme girişimlerini de biliyoruz” açıklamasını yaptı.

ABD Savunma Bakanı Jim Mattis ise, seçimlerin güvenliği için etkin çalışma yürüttüklerini ve önlemler aldıklarını belirtti.

Yetkililer, yasadışı faaliyetlere oylamada baskı, seçim kampanyalarına usulsüz finansal destek, seçim altyapısına siber saldırı ve seçilen isimlerin bilgilerini hackleme gibi maddelerin de dahil olduğunu ifade etti.

Bir üst düzey yetkili, Rusya'nın seçimlere müdahalesinin 2016'dan bu yana daha hızlı ve karmaşık bir yapıya bürünebileceğini iddia etti.