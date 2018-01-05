Trump'ın ulusal güvenlik danışmanı: Rusya İran'ı desteklediği için büyük bedel ödeyecek

ABD Başkanı Donald Trump'ın ulusal güvenlik danışmanı, Rusya'yı İran'ı desteklemesi sebebiyle hedef aldı.

Beyaz Saray Ulusal Güvenlik Danışmanı H.R. McMaster, Rusya'yı hedef alarak Rusya'nın İran yönetimine verdiği destek için "çok büyük bedel ödeyeceğini" söyledi.

McMaster, uluslararası toplumun İran'ın karşısında durmasını ve "İran'ın acı veren davranışlarına engel olmasını" istedi.

İran ve Kore Demokratik Halk Cumhuriyeti'nin nükleer programının "ABD ve Rusya çıkarlarının örtüşmesi gereken konular" olduğunu savunan McMaster, Rusya'nın İran konusunda kendi çıkarlarına karşı hareket ettiğini öne sürdü.

ABD Başkanı Donald Trump'ın danışmanlığını yapan McMaster, "Ortadoğu'da İran'ı güçlendirmek nasıl Rusya'nın çıkarına olabilir?" diye sordu.

ABD'li danışmanın, Arap ülkelerinin de İran'a desteği sebebiyle Rusya'yı hedef alması gerektiğini savundu.