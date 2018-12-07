Trump’ın tweeti sonrası CNN’de bomba alarmı

ABD Başkanı Trump’ın CNN’i hedef alan Twitter mesajının ardından kanalın New York’taki binasında bomba alarmı verildi.

ABD Başkanı Donald Trump’ın Twitter’dan CNN’i hedef alan “Sahte haberler - Halk düşmanı” şeklindeki paylaşımından bir saat geçmeden New York’taki CNN ofisine telefonla bomba ihbarı yapıldı.

New York Polis Departmanı’ndan yapılan açıklamada, ihbar üzerine CNN’in ofisinin bulunduğu Time Warner Center binasının boşaltıldığı ve binanın bulunduğu caddenin yaya ve araç trafiğine kapatılarak olay yerinde arama yapıldığı bildirildi.

Canlı yayını durdurup bant yayınına geçen CNN’den yapılan yazılı açıklamada da, telefonla yapılan bir bomba ihbarı nedeniyle kanalın New York ofisi ve stüdyolarının tahliye edildiği aktarıldı.

CNN'in New York ofisine geçen ay da CIA'in eski Direktörü John Brennan adına şüpheli bir paket gönderilmiş, bina bu nedenle tahliye edilmişti.

