Trump’ın toplantısında Pentagon vekilinden ‘Çin, Çin, Çin’ ısrarı

Trump’ın ilk kabine toplantısında yanına oturttuğu Savunma Bakanı vekili Shanahan 'Her ne yaparsanız şunu hiç unutmayın: Çin, Çin, Çin’ diye konuştu.

ABD Başkanı Donald Trump'ın Beyaz Saray’da düzenlediği yılın ilk toplantısında yanına oturttuğu Savunma Bakanı vekili Patrick Shanahan “Her ne yaparsanız yapın şunu hiç unutmayın: Çin, Çin, Çin” diye konuştu. Shanahan, ABD'nin Suriye'den çekilme kararına muhalefet ederek görevinden ayrılan eski Savunma Bakanı Jim Mattis'in yerine vekalet ediyor.

Trump’ın ilginç ifadeler kullandığı toplantıyı haberleştiren Sputnik “‘ABD Başkanı ne der, nasıl konuşur' kurallarını yeniden yazdığı sırada yanında oturan Patrick Shanahan, böylece Savunma Bakanlığına vekalet etme görevine spot ışıkları altında başladı” diye yazdı.

Haberde “Trump'ın tarih tezlerinden ‘Sovyetler Birliği, terör tehdidi yüzünden Afganistan’da operasyon başlatmakta haklıydı… Rusya daha önce Sovyetler Birliği idi. Afganistan ondan Rusya yaptı, çünkü onlar Afganistan’da savaşarak iflas etti’ gibi parçaları can kulağıyla dinleyen Shanahan, eski üstüyle ilgili Trump'ın salvolarını da en yakından göğüslemek zorunda kaldı” denildi.

Trump, kabine toplantısında ABD ordusu nezdinde “efsane” muamelesi gören emekli general Jim Mattis'in aslında Savunma Bakanlığı'ndan istifa etmediğini, kendisi tarafından kovulduğunu, Mattis'in Afganistan'da yaptıklarından mutsuz olduğunu söylerken, Mattis'in yardımcılığına layık gördüğü ve el üstünde tuttuğu Shanahan’ın suskun ve düşünceli göründüğü ifade edildi.

Sputnik’te yer alan habere göre Shanahan “Belki de Mattis'e sadık Pentagon ekibiyle günlerini nasıl geçireceğini düşünmekteydi.”

Mattis'in potansiyel halefi olarak gördüğü bir dizi isimden ret yanıtı alan Trump, açıklamalarında Shanahan'ın uzun süre Savunma Bakanı vekili kalabileceğine işaret etti.

Mattis'in ayrılma nedenlerinden biri de Trump'ın Suriye'den tümüyle çekilme kararına tepkisiydi. Trump'ın ABD yerine bölge ülkelerinin hem IŞİD hem de İran'la savaşması gerektiğini vurgularken Suriye'den "Orası kum ve ölüm" diye söz etmesinin dikkat çektiği toplantıda Shanahan’ın Afganistan ve Suriye'den çekilmeyle ilgili görüşlerini saklı tuttuğu ancak bakanlık koltuğundaki ilk mesajının "Çin, Çin, Çin" olduğu bildirildi.

Yeni yılda Pentagon kurmaylarıyla ilk toplantısında "Süregiden operasyonlara yoğunlaşmaya devam ederken şunu aklınızdan çıkarmayın: Çin, Çin, Çin" dediği öğrenilen Shanahan, Mattis'le birlikte Trump'ın politikalarını gözeterek hazırladıkları Ulusal Savunma Stratejisi'ne odaklanılmasını talep etti. Strateji, Rusya ve Çin'e atıfla “Büyük Güçler” arası rekabet oyununun yeniden canlandırılmasını öngörüyor.

“Çin'e karşı şahin politikaların savunucusu” diye nitelenen Pentagon'un yeni şefi, Twitter'dan da "2019 yılında Ulusal Savunma Stratejisi bizim kılavuzumuz olarak kalacak. Amerika'nın askeri gücüne odaklanmaya devam edeceğiz" mesajını paylaştı.

TRUMP: AVRUPALILARIN BENİ SEVMEMESİ UMRUMDA DEĞİL

Öte yandan DW Türkçe'nin haberine göre Trump, aynı toplantıda Avrupalılar arasında sevilmemesini de değerlendirdi. Avrupa ülkelerinde kabul görmemesinin umrunda olmadığını söyleyen Trump, Avrupa'dan ABD'ye daha adil davranmalarını talep etmenin işinin bir parçası olduğunu söyledi. "Bunun için seçildim" diyen Trump, Avrupa ülkelerinin savunma harcamalarına katkılarını artırmaları konusunda sıkıştırılması gerektiğini belirterek, daha önce pek çok kez dile getirdiği NATO'nun yükünün sadece ABD'nin omuzlarında olduğu görüşüne bir kez daha değindi.

Trump, "Avrupa'da sevilmemem gerekiyor. Eğer sevilseydim, işimi yapmamış olurdum" diye konuştu.

Avrupa'nın hem savunma hem de ticaret konusunda ABD'ye karşı adil olmadığını savunan Trump, bunun sorumlusunun önceki ABD Başkanları olduğunu iddia etti.

