Trump'ın 'ticaret savaşı' küresel ticaretin yüzde 4'ünü ortadan kaldırabilir

ABD Başkanı Donald Trump'ın 'ticaret savaşını' sürdürmesi durumunda, küresel ticaretin yüzde 4'ünün yok olacağı söyleniyor.

ABD Başkanı Donald Trump, Avrupa Birliği, Çin ve diğer ülkeleri "ticaret savaşı" ile tehdit ediyor. Trump'ın bu konuda ısrarcı olması durumunda küresel ticaretin yüzde 4'ünün ortadan kalkacağı bildiriliyor.

Business Insider'ın aktardığına göre Trump'ın kararlarının küresel ekonomiye vereceği zarar 800 milyar dolar olarak hesaplanıyor.

Ticaret savaşının küresel petrol fiyatlarındaki artış ve artan faiz oranlarıyla birlikte yaşanıyor olması sebebiyle daha da zararlı olabileceği aktarılıyor.

Oxford Üniversitesi'nden iktisatçı Adam Slater, "Küresel büyümeye olan tehdidin büyük olduğunu" söylüyor.

Slater'ın araştırması, Trump'ın tehditlerinin gerçekleşmesi durumunda oluşacak hasarı hesaplamayı hedefliyor.

Araştırmaya göre ticaret savaşının sürmesi durumunda küresel ekonomi 2019 sonuna kadar yüzde 0,4 küçülüyor.