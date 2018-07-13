Trump'ın ticaret politikalarına Cumhuriyetçiler de tepkili

ABD Başkanı Donald Trump'ın ticaret politikalarına hem Demokratlar hem de Cumhuriyetçiler tarafından sert eleştiriler geliyor. Her iki taraf da ABD ekonomisine büyük hasar gelmesinden endişe duyduklarını belirtiyor.

Trump yönetiminin ticaret politikaları, Cumhuriyetçi ve Demokrat meclis üyelerinin sert eleştirilerine hedef oluyor. Her iki parti üyeleri, ABD Başkanı Donald Trump'ın Çin'e ve Kanada, Meksika ve Avrupa Birliği gibi ABD'nin yakın müttefiklerine uyguladığı yaptırımların ABD ekonomisine hasar verdiğini vurguluyor.

ABD Senatosu Uluslararası İlişkiler Komitesi'nin Cumhuriyetçi başkanı Bob Corker, Trump'ın ticarete ilişkin hiçbir stratejisinin olmadığını belirtirken, yine bir Cumhuriyetçi olan Finansal Hizmetler Komitesi Başkanı Jeb Hensarling, ABD Başkanı'nın vaat ettiği “ekonomik mucize”nin ticaret savaşlarının devam etmesi durumunda hüsrana uğrayacağını söyledi.

Komitenin Demokrat üyesi Maxine Waters, Harley-Davidson da dahil olmak üzere şirketlerin yaptırımlardan dolayı üretimi yurtdışına taşımasının ABD işçileri ve tüketicilerine büyük zarar verdiğini savundu.

ABD Hazine Bakanı Steven Mnuchin, Finansal Hizmetler Komitesi üyelerine yaptığı açıklamada, bakanlığın politikaların herhangi bir ekonomik olumsuzluk getirdiğini görmediğini, aksine bu politikaların bahsi geçen sorunları gidermede etkili olduğunu savundu. Mnuchin, bu ayın sonlarına doğru karşılıklı yaptırımları görüşmek üzere Avrupa Birliği ile masaya oturulacağını duyururken, Çin ile de görüşmelere açık olduklarını belirtti.

Mnuchin, Meksika'da seçimlerin tamamlanmasıyla birlikte NAFTA'yı da gündeme getireceklerini söyledi.

Corker'in Trump'ın uyguladığı yaptırımların meclis onayından geçmesi gerektiğine ilişkin sunduğu yasa tasarısıysa Cumhuriyetçiler tarafından reddedildi.