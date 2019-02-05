Trump'ın Suriye’den asker çekme kararına muhalefet artıyor

ABD Senatosu’nda dün yapılan oylamada Suriye ve Afganistan’dan ABD ordusunun 'ani bir biçimde çekilmesine' karşı bir yasa tasarısı kabul edildi. Pentagon da dün yayımladığı bir raporda ABD askerlerinin Suriye’den çekilmesi durumunda IŞİD’in 'zafer' ilan edeceğini belirtti.

Cumhuriyetçilerin çoğunlukta olduğu ABD Senatosu’da dün yapılan oylamada Washington’un Suriye ve Afganistan’dan askerini “ani bir biçimde çekmemesi” için sunulan yasa tasarısı onaylandı. Sembolik nitelik taşıyan yasa tasarısı, 26’ya 70 oyla kabul edildi. Cumhuriyetçi Senatör Mitch McConnell, Senato’nun bu ülkelerdeki IŞİD’in varlığının ABD’ye hâlâ “önemli bir tehdit” oluşturduğu kanısında olduğunu gösterdiğini söyledi.

Tasarıda ABD askerlerinin Suriye ve Afganistan’da "IŞİD ve El Kaide’ye karşı mücadele"de ilerleme kaydettiği kabul ediliyor ancak ”aceleci bir çekilme”nin bölgeyi istikrarsızlaştırabileceği, İran ve Rusya tarafından doldurulacak bir boşluk yaratacağı dile getiriliyor.

Tasarı, Trump yönetimini Suriye ve Afganistan’dan askerleri büyük ölçüde çekmeden önce IŞİD ve El Kaide’nin “kalıcı yenilgisini" garantiye almaya çağırıyor.

PENTAGON: TÜRKİYE'NİN OPERASYON TEHDİDİ IŞİD'LE MÜCADELEYE ENGEL OLDU

Öte yandan ABD Savunma Bakanlığı Pentagon tarafından dün yayımlanan bir raporda da, IŞİD’in halihazırda Suriye’de 2 bin militanı olduğu ve ABD’nin çekilmesi durumunda örgütün 6 ilâ 12 ay içinde yeniden dirilebileceği ileri sürüldü.

ABD askerlerinin IŞİD’in yeniden güçlenmesini önlemek için Suriye’de kalmalarını savunan raporda, Türkiye’nin operasyon tehditlerinin Suriye Demokratik Güçleri'nin Fırat’ın doğusunda IŞİD’e karşı operasyonlarını sekteye uğrattığı savunuldu. Raporda ABD destekli SDG'nin omurgasını oluşturan YPG’nin Türkiye’nin operasyon açıklamalarının ardından IŞİD’e karşı mücadeleyi sürdüremedikleri de öne sürülerek, Ekim ve Kasım aylarında IŞİD’in yeniden bölgede mevzi kazandığı kaydedildi.

Pentagon raporunda ABD koalisyonunun hava operasyonlarının da, bu aylarda kötü hava koşulları nedeniyle yapılamadığı ifade edildi.

Raporda IŞİD’in ABD’nin bölgeden çekilmesini “zafer” olarak ilan edeceği ve ABD askerlerine çekilme sürecinde saldırılar düzenleyeceği de belirtildi.

Pentagon ve ABD Dışişleri Bakanlığı’ndan baş müfettişler tarafından hazırlanan ve dün yayımlanan raporda ABD'nin çekilmesi durumunda “IŞİD’in Suriye’de altı ila 12 ay içinde yeniden dirilebileceği ve sınırlı da olsa tekrar toprak kazanabileceği” ifadelerine yer verildi.

IRAK VURGUSU

ABD Merkez Kuvvetler Komutanlığı'ndan (CENTCOM) edinilen istihbarata dayandırılan raporda, IŞİD’in “faaliyet ve imkânlarını yeniden canlandırma konusunda Suriye’ye kıyasla Irak’ta daha hızlı” yol kat ettiği de kaydedildi.

Pentagon’un raporu, ABD istihbarat şeflerinin geçen hafta askerlerin çekilmesi durumunda IŞİD’in yeniden yükselişe geçeceğine dair açıklamalarıyla örtüşüyor.