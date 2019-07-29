Trump'ın sözleri yine ırkçılık tartışması başlattı

ABD Başkanı Donald Trump ile Demokratlar arasındaki ırkçılık tartışması, Trump'ın siyahi Demokrat vekil Elijah Cummings'a yönelik son sözleriyle daha da tırmandı.

ABD Başkanı Donald Trump, sosyal medyadan bu kez Demokrat Partili vekil Elijah Cummings ve temsilcisi olduğu Maryland eyaletini eleştirirken kullandığı sözlerle yine ırkçılık tartışmasını başlattı.

Afro Amerikalı vekil Cummings'in temsil ettiği, siyah nüfusun çoğunlukta olduğu Baltimore şehrinden 'iğrenç, sıçanların ve kemirgenlerin istilasına uğramış keşmekeş' diye söz eden ABD Başkanı, kendisinin politikaları yüzünden göçmenlerin ABD-Meksika sınırında gördüğü muameleyi eleştiren Cummings'in sınır yetkililerine 'gaddar bir zorba' olarak davrandığını iddia etti.

ABD Kongresi'nin alt kanadı Temsilciler Meclisi'nin Denetim Komisyonu Başkanı olan Cummings, Trump'ın gözaltı merkezlerinde göçmenlere reva görülen muamele dahil pek çok politikası hakkında soruşturma açmıştı.

'DEMOKRATLAR IRK KARTINI OYNUYOR'

Cummings'i Baltimore'daki sefalet ve geri kalmışlık konusunda hiçbir şey yapmamakla suçlayan Trump, kendisini 'ırkçılıkla' eleştiren Demokrat Partilileri de 'ırk kartını oynamakla' suçladı.

"Cummings'in Baltimore halkı için bu kadar az şey yapabilmesi ne kadar üzücü. İstatistiksel olarak Baltimore hemen her kategoride en sonda geliyor. Cummings Baltimore'un her şeyinden faydalanıp hiçbir şey yapmadı ama artık halk bu konuda giderek bilinçli hale geliyor" değerlendirmesini yapan Trump, şu yorumda da bulundu:

"Demokratlar değerli Afrikan-Amerikan toplumumuz için çok az şey yaparken (onlar üzerinden) hep 'ırk kartını' oynuyorlar. Bugün ABD tarihinin işsizliğin en düşük olduğu dönemindeyiz. Elijah Cummings ise fena halde başarısız oldu."

Trump ırkçılıkla suçlanması karşısında hızını alamayıp Afro Amerikalı Demokrat vekilden 'ırkçı Cummings' diye de söz etti.

Cummings ise Trump'a şöyle yanıt verdi, "Bay Başkan, ben her gün kendi bölgemdeki evime giderim. Her sabah kalkıp kendi bölgem için mücadele etmeye giderim. Yürütmenin görevini yapıp yapmadığını takip etmek benim anayasal görevim. Ancak seçim bölgem için savaşmak benim ahlaki görevim."