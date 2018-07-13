Trump’ın söylediği gibi Almanya Rusya’nın esiri mi?

NATO zirvesi sırasında ABD Başkanı Trump, müttefiki Almanya’yı 'Rusya’ın esiri' olmakla itham etmişti. Trump’ın bu iddiasının dayanak noktasıysa mevcut Kuzey Akımı boru hattı ile inşaatı sürmekte olan Kuzey Akımı 2 projeleri vardı.

Brüksel’de yapılan NATO toplantısına damga vuran olaylardan biri Trump’ın Almanya’ya yönelik tutumuydu. Trump, NATO Genel Sekreteri Jens Stoltenberg’le yaptığı basına açık görüşme sırasında Kuzey Akımı iki projesini hatırlatarak kendilerinin Almanya ve Avrupa’yı Rusya’dan koruduklarını fakat Almanya’nın Rusya’dan doğalgaz alarak Rusya’yı zenginleştirdiğini söylemişti.

Trump’ın hedef aldığı Kuzey Akımı 2 olarak adlandırılan 1300 km uzunluğundaki boru hattı Rusya’dan Almanya’ya doğrudan gaz nakli yapacak olan ikinci hat. Kuzey Akımı 2 ile beraber Rusya’nın Almanya’ya gaz ihracı ikiye katlanmış olacak. ABD lideri Trump ise bu projenin doğrudan Almanya’yı "Rusya’nın esiri" haline getirdiği görüşünde.

ALMANYA, RUSYA’NIN EN ÖNEMLİ PAZARLARINDAN

ABD Başkanı Trump, Almanya’nın Avrupa’daki en zengin ülke olmasına rağmen savunma harcamalarının “düşük” olmasını eleştirerek Rusya ile arasındaki doğalgaz ticaretini kabul edilemez olarak nitelendirdi. Aynı zamanda Almanya Rusya’nın en büyük ticaret ortaklarından biri. Rusya’nın Avrupa’da en çok doğalgaz ihraç ettiği ülke olan Almanya, enerji tedariğinde Rusya’ya bağımlı durumda. Almanya dünyada en fazla doğalgaz ithalatı yapan ülke ve enerji tüketiminin yüzde 22,6’sını doğalgazdan karşılıyor. 2016 yılında Almanya, Kuzey Akımı projesiyle Rusya’nın Gazprom firmasından 50 milyar metre küpe yakın gaz alımı gerçekleştirmişti. Kuzey Akımı 2 projesinin devreye girmesiyle beraber bu sayının iki katına çıkması bekleniyor.

Avrupa’da en fazla doğalgaz rezervine Norveç, Hollanda ve İngiltere sahip. Fakat Avrupa’nın doğalgaz kaynaklarının önümüzdeki bir kaç on yıl içerisinde tükenmesi beklendiğinden bu durum Avrupa ülkelerini Rusya’dan gelecek gazı taşıyabilmek için uzun vadeli alt yapı projelerine yönlendiriyor. Avrupa’nın doğalgaz kaynaklarının tükenmesiyle beraber ABD’de kendisine karlı bir pazar elde etme potansiyeline sahip. Bu durum ABD’nin Rusya gazını bölgede istememesinin sebebini kısmen açıklayabilir.

RUSYA: ‘TRUMP KABADAYILIK YAPIYOR’

Kremlin Sözcüsü Dimitri Peskov Trump’ın Kuzey Akımı 2 yorumu üzerine Trump’ın AB ülkelerine karşı Rusya yerine ABD’yle enerji anlaşmaları imzalamaları için "kabadayılık" yaptığını söyledi. Peskov konuya dair Trump’ın konuşmasından sonra basına verdiği demeçte “Boru hattının varlığı bir ülkeye bağımlılık anlamına gelmez. Bu, istikrarın ve gelecekteki gelişimin garantisidir” dedi.

ANLAŞMADA İLGİNÇ NOKTA

Donald Trump’ın konuşmasında vurguladığı noktalardan biri Kuzey Akımı anlaşmasını imzalayan dönemin başbakanı Gerhard Schröder’in görevi bırakmasından hemen sonra Gazprom Yönetim Kurulu'na girmesi ve boru hattının inşaatını yapan Nord Stream AG’nin hisselerine sahip olması. Schröder’in Kuzey Akımı projesini imzalamadan birkaç gün önce başbakanlık görevini bırakması kararlaştırılmıştı. Schröder son olarak Rusya’nın en büyük petrol firması olan Rosneft’in de yöneticisi oldu.

Ortada “Almanya’nın Rusya’nın esiri” olması gibi bir durum olmasa da Almanya’nın Kuzey Akımı 2 ile beraber enerji anlamında Rusya’ya daha da bağlı hale gelmesi kaçınılmaz. Aynı şekilde bu durumunda Rusya’ya ekonomik bir güç kazandırmasının yanısıra Trump’ın dillendirdiği gibi Ukrayna krizinde yaptığı gibi doğalgaz akışını kendi çıkarları gerektirdiğinde durdurma şansı da tanıyor. Ancak Rusya’nın bağımsız hareket edebildiği bir tablo söz etmek yine de çok mümkün görünmüyor. Bir taraftan Trump’ın yaptırımlarıyla uğraşan Rusya için Almanya vazgeçemeyeceği bir pazar niteliği taşıyor.