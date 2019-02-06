Trump'ın sosyalizm korkusu: ABD'de bazı hareketlenmeler var

ABD Başkanı Donald Trump, ABD'de sosyalist bazı hareketlenmeler olduğunu belirtirken, 'ABD asla sosyalist bir ülke olmayacak' dedi.

ABD Başkanı Donald Trump, ABD'deki eşitlik arayışının yankı bulmasından duyduğu endişeyi ilk kez dile getirdi.

ABD'de sosyalist bazı hareketlenmeler olduğunu belirten Trump, "Amerika'nın asla sosyalist bir ülke olmayacağına dair kararlılığımızı bugün bir kez daha ortaya koyuyoruz" diye konuştu.

Venezuela'da ABD talimatıyla hareket eden Juan Guaido'yu başkan ilan eden Trump, sosyalizmi hedef almaya devam ederek, "Özgürlük için ortaya koydukları onurlu mücadelelerinde Venezuela halkıyla yan yanayız. Sosyalist politikalarıyla Güney Amerika'nın en müreffeh ülkelerinden birini fakir ve sefil bir hale dönüştüren Maduro rejiminin gaddarlığını kınıyoruz" dedi.