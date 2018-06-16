Trump'ın sınır politikası: 2 bin göçmen çocuk ailesinden ayrıldı

ABD Başkanı Donald Trump'ın kaçak göçe karşı 'sıfır hoşgörü' politikası kapsamında, 2 bin çocuğun altı hafta boyunca ailesinden ayrı yaşamak zorunda kaldığı belirtildi.

ABD Başkanı Donald Trump'ın kaçak göçe karşı "sıfır hoşgörü" politikası kapsamında, 2 bin çocuğun altı hafta boyunca ailesinden ayrı yaşamak zorunda kaldığı belirtildi.

Huffingtonpost'da yer alan habere göre Donald Trump, sıfır hoşgörü politikası kapsamında sınır geçişlerinin kontrol altına alınması sonucu, çocukların ailelerinden ayrılmak zorunda kalmasının kendi suçu olmadığını ifade etti.

Bu politika kapsamında, sınırdan izinsiz olarak geçen ailelerin birbirinden zorla ayırılarak, mahkemeye çıkarılmadan hapse gönderildiği belirtildi.

Savcıların tüm davaları ele alıp alamayacaklarına bakılmaksızın, aile üyelerinin artık cezai suçlamalarla karşı karşıya kalmayacakları yani sınırdaki aile ayrılıklarının devam edeceği vurgulandı.

Hükümete sınırdaki aileleri ayırma yetkisi veren bir yasa olmamasına rağmen Trump'ın, Demokratların böyle bir yasayı geçirdiğini iddia ettiği belirtildi.

Kongre'deki bazı Cumhuriyetçilerin ailelerin ayrılmasına karşı olduğu, ancak önerdikleri çözümün sadece çocukların ebeveynleri ile daha uzun süre kalabilmeleri için kanunu değiştirmek olduğu kaydedildi.

Beyaz Saray, Cuma günü çocukların ailelerinden alıkonmasına yönelik yayınladığı mesajda, Demokratları suçladı.

Beyaz Saray, ABD'de göçmenler tarafından işlendiği iddia edilen cinayet ve diğer şiddet olaylarından Demokratları sorumlu tuttu.