Trump’ın savaş bütçesine oy verdiler

Trump'ın 2019 yılı bütçe kanunu temsilciler meclisinden demokratların da katılmasıyla geçti. Bütçe kanunu, ABD'nin 2020 yılında askeri harcamalara 738 milyar dolar ayırmasını öngörüyor.

In Defense of Communism haber sitesinde yayımlanan bir habere göre, sitenin Amerikan sosyal demokrasisinin ün kazanmış yıldızı olarak tanımladığı Alexandria Ocasio-Cortez (AOC) 2019 yılının iki taraflı bütçe kanunu lehine oy verdi.

Bütçe kanunu Temsilciler Meclisi'nde Demokrat Parti ve Cumhuriyetçi Parti temsicilerinin oylarıyla onaylanmasının ardından Senato'ya gönderildi. Senato bütçeyi gelecek hafta oylayacak.

Trump yönetimi ile Temsilciler Meclisi Başkanı Nancy Pelosi arasında bir anlaşma olarak görülen bütçe kanunu 2020 yılında silahlanma harcamalarının 738 milyar dolar olarak belirlenmesini öngörüyor.

Bu yılın değerlerine göre yüzde 3’lük bir artış anlamına gelen bu sayı, emperyalist savaş makinesinin büyüklüğünü de gösteriyor.

Trump’ın son zamanlarda sıklıkla saldırdığı isimler arasında yer alan AOC’nin verdiği onay, ABD’deki iki partili siyaset yapısında sosyal demokratların gerçek rolünü ortaya koyuyor.