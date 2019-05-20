Trump'ın savaş açtığı Huawei’den kullanıcılarına açıklama

ABD’nin kara listeye aldığı Çinli teknoloji üreticisi Huawei, Android işletim sistemine erişiminin kısıtlanması sonrası kullanıcılarına yönelik bir duyuru yayımladı.

Çinli teknoloji devi Huawei’nin Google tarafından Android işletim sistemine erişiminin sınırlanması sonrası Çinli şirketten kullanıcılarına yönelik bir açıklama geldi.

Duyurusunda Google ve Android’in açıklamalarına da yer veren şirket, mevcut Huawei cihazlarında Google Play ve Google Play Protect'teki güvenlik korumalarının çalışmaya devam edeceğini bildirdi.

Huawei açıklamasında, Android’in küresel büyümesine ve gelişmesine büyük katkıda bulunduğunu ve önemli bir iş ortağı olduğunu belirtti.

Çinli şirket şu anda piyasada olan tüm Huawei ve alt kuruluşu Honor marka akıllı telefon ve tablet ürünlerinin kullanıcılarının güvenlik güncellemelerini ve satış sonrası hizmetleri almaya devam edeceklerini açıkladı.

Açıklamada “Tüm dünyadaki kullanıcılar için en iyi deneyimi sağlamak için güvenli ve sürdürülebilir bir ekosistem kurmaya devam edeceğiz” denildi.

Huawei daha önce de Android sistemini kullanmasının engellenmesi durumunda kendi yazılımını devreye sokmak için bir teknoloji üzerinde çalıştıklarını açıklamıştı.

ABD Huawei’yi Çin devleti adına casusluk yapmakla suçluyor ve şirketin 5G altyapı ihalelerini almaması için Avrupa ülkelerine baskı yapıyor.

Son olarak ABD Başkanı Donald Trump, Huawei’yi kara listeye aldı ve kara listedeki şirketlerin ABD’li şirketlerin geliştirdiği teknolojileri kullanmasını yasaklayan bir başkanlık emri yayımladı.

Google’ın çatı şirketi Alphabet de bu karara uyduklarını belirterek Huawei ile anlaşmalarını sınırlandırdı.

ABD ile Çin arasındaki ticaret geriliminde karşılıklı ek gümrük vergileri getirilirken, ABD dün de bir savaş gemisini Güney Çin Denizi’ne gönderdi.

