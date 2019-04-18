Trump'ın Rusya ile gizli işbirliği yaptığına dair kanıt bulunamadı

ABD Başkanı Donald Trump veya onun kampanya ekibinden birinin 2016’daki başkanlık seçimlerinde Rusya ile işbirliği yaptığı yolunda kanıt bulunamadığı açıklandı.

ABD’de Donald Trump’ın seçildiği 2016 başkanlık seçimlerine Rusya’nın müdahale ettiği iddialarını araştıran özel yetkili savcı Robert Mueller'in konuya ilişkin hazırladığı raporda Trump ve ekibinin Rusya ile gizli işbirliği içinde olduğuna dair bir saptamada bulunmadığı açıklandı.

Daha önce raporun 4 sayfalık özetini yayımlamış olan ABD Adalet Bakanı William Barr, tamamını yayımlaması öncesi özetten anlaşılanı teyit etti:

"Mueller, Trump kampanyasından herhangi birinin Rusya hükümetiyle gizli işbirliği yaptığına dair kanıt bulmadı."

TRUMP: OYUN BİTTİ

Soruşturmanın kendisiyle ekibi hakkında hiçbir suçlamada bulunmadan kapanmasını değerlendiren Trump, soruşturma raporunun yayımlanması üzerine Taht Oyunları adlı popüler diziye atıf yapan paylaşımda bulundu:

"Gizli işbirliği de adaleti engelleme de yok. (Benden) Nefret edenler ve radikal sol demokratlar için OYUN BİTTİ."

Trump bugüne kadar soruşturma için “cadı avı” ifadesini kullanmış, Rusya ile gizli bir anlaşma ya da işbirliği olduğu iddialarını yalanlamıştı.