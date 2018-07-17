Trump'ın Putin görüşmesine tepki: CIA yerine KGB'nin sözünü dinledi

ABD Senatosu Azınlık Lideri Chuck Schumer, ABD Başkanı Donald Trump'ın Rusya lideriyle açıklamasını eleştirerek, "Trump CIA yerine KGB'nin sözünü dinledi" diye konuştu.

ABD Başkanı Donald Trump, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'le yaptığı görüşmenin ardından ABD seçimlerine Rusya müdahalesi olmadığını, "Putin'in öyle söylediğini" belirtmişti. Bu açıklama ABD istihbarat kuruluşlarına ters düşmesi sebebiyle ABD'de tartışma yarattı.

ABD Senatosu Azınlık Lideri Chuck Schumer, Trump'ın açıklamalarından "dehşete düştüğünü" söyledi. Schumer, "Trump NATO Zirvesi'ndeki performansından daha kötüsünü yapamaz diye düşünüyordum, ancak kesinlikle bunu yaptı" diye konuştu.

'KENDİSİ İÇİN İYİ OLANI SEÇTİ'

ABD'li yetkili, Trump için "CIA yerine KGB'nin sözünü dinledi" diyerek, ABD Başkanı'nın "ABD'nin güvenliği ve iyiliği yerine kendisi için iyi olanı seçtiğini" söyledi.

Schumer, Trump'ın seçimlerle ilgili Rusya dışında herkesi suçladığını da ifade etti.

'ABD BAŞKANI HATALI'

Cumhuriyetçi ABD Kongresi üyesi Will Hurd de Trump'ı eleştirerek, Putin'le anlaşmanın "önce ABD" politikasıyla çeliştiğini belirtti.

Hurd, "ABD Başkanı hatalı" ifadesini kullandı.