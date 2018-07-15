'Trump'ın Putin görüşmesinden beklentileri düşük'

ABD Başkanı Donald Trump yarın Rusya lideri Vladimir Putin ile görüşecek. Trump'ın görüşmeden beklentilerinin 'düşük' olduğu söyleniyor.

ABD Başkanı Donald Trump, yarın Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ile görüşme gerçekleştirecek.

Trump'ın görüşmeye dair konuşarak, "Düşük beklentilerle gidiyorum. Yüksek beklentilerle gitmiyorum" ifadelerini kullandı.

CBS'e konuşan Trump, görüşmeyle ilgili hedeflerini görüşme gerçekleştikten sonra açıklayacağını belirtti.

Buna karşın görüşmeden "kötü bir şey" gelmeyeceğini belirten Trump, konuyla ilgili detay vermekten kaçındı.

Beyaz Saray Ulusal Güvenlik Danışmanı John Bolton, görüşmelerin serbest biçimde yapılmasını talep ettiklerini, Rusya'nın buna onay verdiğini söylemişti.

ABD tarafı görüşmelerle Rusya'yla yaşanan gerginliklerin kısmen azaltılmasını istediklerini söylüyor.