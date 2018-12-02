Trump'ın politikaları 270 bin çocuğu sağlık sigortasız bıraktı

ABD Başkanı Donald Trump'ın sağlık politikaları sebebiyle ABD'de sağlık sigortası olmayan çocukların sayısında büyük artış yaşandı. Sağlık sigortası olmayan çocukların sayısı 270 bin arttı.

ABD'de 10 yıldan beri sağlık sigortası olmayan çocukların sayısı ilk kez arttı. Sayının 270 bin arttığı belirtilirken, artışa sebep olanın ABD Başkanı Donald Trump'ın politikaları olduğu bildiriliyor.

Georgetown Üniversitesi'nin araştırmasına göre ekonomik gelişmeye ve düşük işsizliğe rağmen sağlık politikaları, sigortasız çocukların sayısının artmasına yol açtı.

Araştırmada ekonomik verilerin iyi olmasına rağmen çocukların sağlık sigortalarını kaybetmelerinin endişe verici olduğu belirtildi.

Trump, başkanlık için aday olduğundan beri ABD'nin sağlık sigortası sistemine karşı çıkarak, gelişmiş ülkeler arasında kapsayıcılığı en düşük olan sistemin, daha da daraltılmasını savunuyor.