Trump’ın, otomotiv ithalatını vergilendirmesi eleştiriliyor

ABD Başkanı Donald Trump, ulusal güvenlik ve ekonomiyi tehdit ettiği gerekçesiyle otomotiv ithalatına tarife uygulama kararı aldı. Trump'ın bu kararıyla birlikte ABD'nin müttefik ülkelerle ticari ilişkilerinin kötüye gitmesi beklenirken, ABD'de çeşitli çevreler Çin şirketi ZTE'ye verilen tavizleri hatırlatarak Trump'ın ulusal güvenlik ve ticaret planlamalarında karmaşıklık olduğunu vurguladı.

ABD'de cumhuriyetçiler, şirket yöneticileri ve ABD yetkilileri, ABD Başkanı Donald Trump'ın otomotiv ithalatına tarife uygulamasının ulusal güvenliği ve ticari hedefleri taktiksel doğaçlama ile karmaşık hale getirerek ABD'nin müteffikleri ile ilişkileri tehlikeye attığını ve ABD'li işletmelere pahalıya mal olacak tarifelere neden olacağını vurguluyor.

Washington Post haberine göre thalat selinin ülke çapında imalatı körelttiğini ve ulusa güvenliği tehdit ettiğini savunan Trump, geçen hafta Ticaret Bakanlığı'na yabancı otomobillere yüzde 25'lik gümrük vergisi koyulmasına yol açabilecek bir soruşturma talimatı verdi.

En çok Meksika, Kanada, Japonya ve Almanya'yı vuracak olan olası otomobil tarifelerinin, ABD Başkanı'nın ulusal ve iktisadi güvenliğe olan yaklaşımının değişken olduğunun son göstergesi olduğu belirtilirken, yabancı diplomatlar ABD'nin tavırlarının müttefiklerini ve hasımlarını şaşkına düşürdüğünü dile getiriyor.

TARİFE ÖNERİSİ ALMANYA’YI RAHATSIZ EDİYOR

Tarife önerisi, Almanya ve İngiltere gibi yakın müttefikleri rahatsız ederken, diğer sektörler için de aynı koruma politikaları talep edileceği iddia ediliyor.

ABD Dışişleri Bakanlığı'nın Ekonomik ve Ticari İlişkiler Bürosu'nda görev yapmış olan Peter Harrel, geçmiş başkanların genelde ulusal güvenlik konularını ve ticaret politikalarını ayrı ayrı değerlendirdiğini, ancak Trump'ın ikisi arasında geçişkenlik sağlamayı amaçladığını belirtti.

Otomobile uygulanan tarifeler, Trump'ın üç aydan kısa bir süre önce korumacı politikalar için ulusal güvenliği gerekçe göstermesinden itibaren ikinci vergi hamlesi olarak kayıtlara geçti. Ancak uzmanlar, Trump'ın İran'a ve KDHC'ye yaptırımları delmesinden dolayı ceza alan Çinli telekom şirketi ZTE'ye müsamaha gösterme kararının, güvenlik tehditlerine boyun eğebileceğine ilişkin bir işaret olduğunu belirtiyor.

Trump Cuma günü Twitter'da yönetim değişikliği, 1,3 milyar dolar ceza ödeme ve ABD ürünleri alma şartıyla ZTE'nin “yeniden açılmasına” izin vereceğini açıkladı. Bu durum ABD Meclisi'nde tepkilerin doğmasına sebep oldu.

CUMHURİYETÇİLER DE ELEŞTİRİYOR

Eleştirenler arasında Trump'ın cumhuriyetçi müttefikleri de bulunuyor. ABD Ticaret Odası Başkanı Thomas Donohue “Bunun ulusal güvenlikle alakası yok. Yönetim, bu vergi tehdidiyle Meksika, Kanada, Japonya, AB ve Güney Kore'yle yapılan ticaret müzakerelerinde mevzi kazanmaya çalıştığının sinyalini verdi” diye konuştu.

Trump'ın otomobil ithalatına gümrük vergisi koymasının ticaret savaşını daha da tetiklemesi bekleniyor. Ticaret Bakanlığı'nın verileri ABD'nin geçen yıl 335 milyar dolar otomobil ve araba parçası ithalatı yaptığını gösteriyor.

Trump'ın ZTE yasaklarını gözden geçirme kararı cumhuriyetçiler tarafından ulusal güvenlikten taviz verme olarak yorumlanarak sert eleştirilere sebep olmuştu.