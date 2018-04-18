Trump'ın Ortadoğu politikasına ABD basınından sert eleştiriler

Foreign Policy'de yayımlanan bir makalede, Trump'ın Ortadoğu'ya yönelik dış politikası 'pasif-agresif' olarak tanımlanarak bu politikaların Ortadoğu'daki çatışmaları daha da derinleştireceği vurgulanıyor.

ABD'de yayımlanan Foreign Policy dergisinde çıkan Brian Katulis ve Daniel Benaim imzalı bir yazıda, ABD Başkanı Donald Trump’ın "pasif-agresif" Suriye politikasının Ortadoğu’da daha fazla kargaşaya neden olabileceği ifade edildi.

Yazıda Donald Trump’ın ulusal güvenlik takımına über-şahin taze yüzler eklemesinin ABD Başkanının “savaş kabinesi” oluşturduğu yönünde haklı endişelere neden olduğu belirtilirken, ABD’nin Suriye’ye füze saldırılarının sınırlı hedeflere yönelmesinin Ortadoğu’da Trump’ın dış politikasının özünün değişmediğini gösterdiği kaydedildi: Taktik ve şahince karşı karşıya geliş ile stratejik tasarrufu vurgulamanın karışımından oluşan iki ucu keskin bıçak.

Trump’ın Ortadoğu politikasını “pasif agresif” diye tanımlayan yazı, bu politikayı “bölgedeki anlaşmazlıkları harlayacak kadar agresif ancak ABD’nin bunun bedelini ödememesini garantiye alacak kadar pasif” olarak tanımlıyor.

Trump’ın politikasının bölgedeki çıktıları şekillendirmekte ABD etkisinin ve yeteneğinin altını oyduğu değerlendirmesinin yapıldığı yazıda, Trump’ın İran nükleer anlaşmasını yırtıp attıktan sonra İran’a meydan okuyacak bir plan yapmayarak siyasi alanı boş bıraktığı belirtiliyor.

Mayıs'ta gerçekleşecek Irak genel seçimlerinin kritik olduğu vurgulanırken, seçim sonucuna bağlı olarak yeni hükümetin ABD'nin mi yoksa İran'ın mı safında yer alacağının bölge siyasetinde belirleyici olacağı savunuluyor.

Yazıda Trump ve ekibinin bu yaklaşımı sürdürdüğü takdirde IŞİD'in yeniden alan bulacağı ve İsrail-Filistin barışının hiçbir zaman gerçekleşmeyeceği belirtiliyor.