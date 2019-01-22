Trump’ın orduda trans yasağına yüksek mahkemeden onay

ABD Başkanı Donald Trump'ın transların ordu görev yapmasını yasaklayan kararı Yüksek Mahkeme tarafından kabul edildi.

ABD Yüksek Mahkemesi, Başkan Donald Trump tarafından sunulan transların ordu görev yapmasını yasaklayan kararnameyi onayladı.

Trump yönetiminin transların ordudan menedilmesini öngören politikası üzerinde bulunan tedbir, bugün Yüksek Mahkeme tarafından 4 “hayır” oyuna karşın 5 “evet” oyu ile kaldırıldı. Söz konusu kararnameye yönelik tüm durdurma hükümleri de kaldırıldı. Ancak Trump’ın engelleme politikası henüz bölge mahkemelerinin tamamında onaylanmış değil.

Trump, eski ABD Başkanı Barack Obama döneminde başlatılan ve cinsiyet değiştirenlerin orduya kabulünü sağlayan uygulamaya karşı çıkmış ve Obama'nın kararını Temmuz 2017'ye kadar askıya almıştı. Trump, ABD Savunma Bakanlığına bir direktif göndererek transların orduya katılması ve cinsiyet değişimi ile ilgili tıbbi masrafların karşılanması uygulamasının durdurulmasını talep etmişti.

Washington Post'un dikkat çektiği bir araştırmaya göre ABD ordusunun yılda 42 milyon dolarlık Viagra harcaması, translar verilen tahmini tıbbi destek harcamalarını kat kat aşıyor.

ABD Savunma Bakanlığı’nın verilerine göre orduda aktif biçimde görevini sürdüren 8 bin 980 trans bulunuyor.