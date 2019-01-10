Trump'ın oğlundan skandal paylaşım

ABD Başkanı Donald Trump'ın oğlu Donald Trump Jr, babasının Meksika sınırında yapılmasını istediği duvara atıfta bulunarak, 'Neden hayvanat bahçesinde keyifli bir gün geçirebildiğinizi biliyor musunuz? Çünkü duvarlar işe yarıyor' dedi.

ABD'de hükümetin kapanmasına yol açan Meksika sınırına duvar tartışmalarına ABD Başkanı Donald Trump'ın oğlu Donald Trump Jr da katıldı.

Trump Jr, konuya ilişkin paylaşımında, "Neden hayvanat bahçesinde keyifli bir gün geçirebildiğinizi biliyor musunuz? Çünkü duvarlar işe yarıyor" ifadesini kullandı.

Paylaşım sosyal medyada tepki çekerken, ABD Başkanı Trump da geçen hafta yaptığı açıklamada, "Zengin, güçlü ve başarılı insanlar evlerinin etrafına duvar ördürüyor, bu nedenle bu ülke de aynı korumayı hak ediyor" demişti.