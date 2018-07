Trump'ın medyayla kavgası sürüyor

ABD Başkanı Donald Trump, göreve geldiğin günden beri kavgalı olduğu New York Times'ın yayın yönetmeni A.G. Sulzberger ile dün Beyaz Saray'da görüştü. Görüşmenin ardından, Twitter'da paylaşım yapan Trump, “çok iyi bir toplantı” gerçekleştirdiğini ve Sulzberger'e "medyada bolca yer alan düzmece haberlerle ilgili rahatsızlığını" anlattığını açıkladı.

Bunun üzerine Sulzberger de bir açıklama yaparak, toplantıda, Trump'ı basını ve gazetecileri hedef gösteren söylemlerden vazgeçmesi gerektiği, aksi takdirde bunun Capital gazetesi baskını gibi olaylara yol açmasının kaçınılmaz olduğu konusunda uyardığını belirtti.

Trump'la görüşen New York Times'ın yayın yöneticisi A.G. Sulzberger, "Başkan'a dilinin sadece ayrımcı değil, aynı zamanda oldukça tehlikeli olduğunu söyledim. "Düzmece haber" tabirinin yanlış ve zarar verici olması bir yana, daha çok 'halkın düşmanı' tabirinden endişe duyduğumu belirttim" açıklamasını yaptı.

TRUMP: BAŞARILARIMIZI DAHİ OLUMSUZ YANSITIYORLAR

Sulzberger'in açıklamalarının ardından karşı Twitter'dan karşı saldırıya geçen Trump, Twitter'da "Başarısızlık abidesi New York Times ve Amazon Washington Post, bizim tüm başarılarımızda dahi olumsuz hikayeler yazıyorlar. Hiçbir zaman da değişmeyecekler!" paylaşımında bulundu.

...and the Amazon Washington Post do nothing but write bad stories even on very positive achievements - and they will never change!

— Donald J. Trump (@realDonaldTrump) July 29, 2018