Trump'ın medyayla kavgası sürüyor

Göreve gelmesinden bu yana basınla arasının iyi olmadığı bilinen ABD Başkanı Donald Trump, son Twitter paylaşımlarında New York Times ve Washington Post başta olmak üzere ülke basınını hedef aldı.

ABD Başkanı Donald Trump, göreve geldiğin günden beri kavgalı olduğu New York Times'ın yayın yönetmeni A.G. Sulzberger ile dün Beyaz Saray'da görüştü. Görüşmenin ardından, Twitter'da paylaşım yapan Trump, “çok iyi bir toplantı” gerçekleştirdiğini ve Sulzberger'e "medyada bolca yer alan düzmece haberlerle ilgili rahatsızlığını" anlattığını açıkladı.

Bunun üzerine Sulzberger de bir açıklama yaparak, toplantıda, Trump'ı basını ve gazetecileri hedef gösteren söylemlerden vazgeçmesi gerektiği, aksi takdirde bunun Capital gazetesi baskını gibi olaylara yol açmasının kaçınılmaz olduğu konusunda uyardığını belirtti.

Trump'la görüşen New York Times'ın yayın yöneticisi A.G. Sulzberger, "Başkan'a dilinin sadece ayrımcı değil, aynı zamanda oldukça tehlikeli olduğunu söyledim. "Düzmece haber" tabirinin yanlış ve zarar verici olması bir yana, daha çok 'halkın düşmanı' tabirinden endişe duyduğumu belirttim" açıklamasını yaptı.

TRUMP: BAŞARILARIMIZI DAHİ OLUMSUZ YANSITIYORLAR

Sulzberger'in açıklamalarının ardından karşı Twitter'dan karşı saldırıya geçen Trump, Twitter'da "Başarısızlık abidesi New York Times ve Amazon Washington Post, bizim tüm başarılarımızda dahi olumsuz hikayeler yazıyorlar. Hiçbir zaman da değişmeyecekler!" paylaşımında bulundu.

...and the Amazon Washington Post do nothing but write bad stories even on very positive achievements - and they will never change! — Donald J. Trump (@realDonaldTrump) July 29, 2018

Trump, tweet zincirinde "Hükümetimizin iç tartışmaları, sadece gazetecileri değil, çoğu insanın hayatını etkiler. Basın özgürlüğü, aynı zamanda haberleri doğru bir biçimde aktarmakla mümkün olur" ifadelerini kullandı.

MEDYADA TEPKİ BÜYÜYOR

Basının yüzde 90'ının yönetiminin kötü olduğunu iddia eden Trump, "ölmekte olan gazete" sektöründe görev yapan karşıtlarının “ülkeyi satmasına” izin vermeyeceğini belirtti.

Washington Post'un editörü Marty Baron, cumartesi akşamı Trump yönetimini eleştirerek, geçen ay Capital Gazette adlı gazeteye gerçekleştirilen silahlı saldırıdan hükümetin ayrımcı dilini sorumlu tutmuştu.

CNN'den Kaitlin Collins'in basın toplantısı sırasında Beyaz Saray'dan kovulması Trump'ın tercih ettiği Fox News dahil olmak üzere tüm basın dünyasında tepkilere neden olmuştu.

Sirius XM'den Olivier Knox ise, gazetecilere edilen tehdidin dönüm noktasının 17 Şubat 2017 tarihi olduğunu, o gün Trump'ın Twitter üzerinden kendilerini ABD halkının düşmanı ilan ettiğini savundu. Trump, o gün New York Times, NBC News, ABC, CBS ve CNN'i hedef alan bir mesaj paylaşmıştı.