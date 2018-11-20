Trump'ın kızı resmi yazışmaları şahsi e-posta hesabından yapmış

ABD Başkanı Donald Trump'ın kızı ve danışmanı Ivanka Trump'ın resmi Beyaz Saray yazışmalarını özel e-posta hesabı üzerinden yürüttüğü ortaya çıktı. Trump aynı gerekçeyle Hillary Clinton'u suçlamıştı.

Babası Donald Trump'ın Beyaz Saray'daki kıdemli danışmanlarından olan Ivanka Trump'ın özel e-posta hesabını kullandığı resmi makamlar tarafından da teyit edildi.

BBC Türkçe'nin aktardığına göre, Ivanka Trump'ın avukatı, müvekkilinin yaptığı yazışmalarda gizli bilgilerin paylaşılmadığını, Ivanka Trump'ın söz konusu yazışmaları Beyaz Saray personeli tarafından güvenlik protokolü konusunda bilgilendirilmeden önce yaptığını söyledi.

CLINTON'U SUÇLAMIŞTI

2016'da başkanlık seçimi kampanyası döneminde Donald Trump, Demokrat rakibi Hillary Clinton'ı özel e-posta hesabı üzerinden resmi yazışmalar yapmakla suçlamış ve Clinton'ın dışişleri bakanlığı yaptığı dönemde ABD'yi tehlikeye attığını iddia etmişti.

Washington Post gazetesi dünkü haberinde Ivanka Trump'ın şahsi e-posta hesabından yaptığı yazışmaların önemli bir kısmının lojistik konuları içerdiğini yazmış ancak bazı yazışmaların yine de federal suç kapsamına girebileceğini vurgulamıştı.

GÜVENLİK PROTOKOLÜNÜ BİLMİYORMUŞ

ABD'nin CBS kanalına konuşan bir Beyaz Saray yetkilisi, Ivanka Trump'ın e-posta yazışmalarında devlet sırlarını ifşa etmediğini vurguladı.

Aynı yetkili, ABD Başkanı'nın kızının şahsi e-posta hesabını kullanmasının ise güvenlik protokolü konusunda yeterli bilgisi olmamasından kaynaklandığını ifade etti ve Ivanka Trump'ın protokoller konusunda uyarıldıktan sonra tüm yazışmalarını resmi Beyaz Saray e-mail hesabı üzerinden yürüttüğünü belirtti.

Ancak ABD'deki bilgi edinme hakkı yasasını kullanarak konu hakkında Beyaz Saray'dan açıklama isteyen American Oversight adlı gruptan Austin Evers, Ivanka Trump'ın geçen yıla kadar şahsi e-posta hesabını kullanmaya devam ettiğini söylüyor ve "Başkanın ailesi hukukun üzerinde değil. Kongre'nin acilen soruşturma açmasını gerektirecek cinsten ciddi soru işaretleri var" dedi.

Evers yaptığı yazılı açıklamada, "Ivanka Trump tüm şahsi e-posta hesaplarını Beyaz Saray protokolüne ve yasalara uygun biçimde yetkili personele beyan etmiş midir? Şahsi hesapları üzerinden gizli bilgiler paylaşmış mıdır?" sorularını sordu.

TRUMP, CLINTON'UN E-POSTALARI İÇİN NE DEMİŞTİ?

Donald Trump 2016'daki başkanlık seçimleri kampanyası sırasında Hilary Clinton'ın dışişleri bakanı olduğu dönemde şahsi e-posta hesapları üzerinden yaptığı yazışmaları 'Watergate'ten daha büyük bir skandal' olarak tanımlamıştı.

Clinton'un yasaları ihlal ettiğini defalarca söyleyen Trump, Clinton'u ABD'yi tehlikeye atmakla suçlamıştı. Trump seçim öncesinde mitinglerde sıkça destekçilerine Clinton'a hitaben "İçeri tıkın!" sloganı da attırmıştı.

ŞAHSİ E-POSTA HESABINI KULLANMAK YASALARA AYKIRI MI?

Beyaz Saray yetkililerinin resmi yazışmalar için şahsi e-posta hesaplarını kullanmaları yasalara aykırı değil.

Ancak yetkililerin yaptıkları iş yazışmalarını 20 gün içerisinde Federal Kayıtlar Yasası ve Başkanlık Kayıtları Yasası uyarınca yetkili birimlere bildirmeleri ve korumaya aldırmaları gerekiyor.

Bu süreç işletilmezse bilgi edinme yasası kapsamında yapılan başvurularla söz konusu yazışmaların detaylarının talep edilmesi mümkün oluyor.

Bunlara ek olarak ABD'de gizli belgelerin ve bilgilerin şahsi e-posta hesapları üzerinde paylaşılmasını kısıtlayan yasal düzenlemeler de mevcut.