Trump'ın kararına AB'den tepki

ABD Başkanı Donald Trump’ın İran'la yapılan nükleer anlaşmadan tek taraflı olarak çekilmesine AB'den tepki geldi.

AB Dışişleri ve Güvenlik Politikası Yüksek Temsilcisi Federica Mogherini, Trump’ın İran kararına tepki gösterdi.

Kararın ardından bir açıklama yapan Mogherini, “Anlaşma bölgenin, Avrupa’nın ve tüm dünyanın güvenliği açısından çok önemli. AB, güvenlik çıkarları doğrultusunda hareket etmekte ve yatırımlarını korumakta kararlı. Anlaşmayı koruyacağız” dedi.

Mogherini, “Anlaşmayı tek taraflı sona erdirmek tek bir ülkenin elinde değil” sözleriyle Trump’a tepki gösterdi.

Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron, Almanya Başbakanı Angela Merkel ve İngiltere Başbakanı Theresa May’in imzasını taşıyan açıklamada, ABD’nin kararının endişe ve üzüntüyle karşılandığı belirtildi. Anlaşmaya yönelik taahhütlerinin sürdüğünü beyan eden üç lider, “Bu anlaşma ortak güvenliğimiz için önemli olmayı sürdürüyor” ifadelerini kullandı.