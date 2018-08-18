Trump’ın kampanya danışmanına altı ay hapis talebi

ABD'de 2016'da yapılan başkanlık seçimlerine Rusya'nın müdahale ettiği iddialarını soruşturan Özel Yetkili Savcı Robert Mueller, Trump’ın seçim kampanyası danışmanlarından George Papadopoulos’un, soruşturmayı engelleme ve federal ajanlara yalan söyleme suçlarından altı aya kadar hapis cezasına çarptırılmasını istedi.

ABD'de 2016 yılındaki başkanlık seçimlerinde Donald Trump'ın seçim kampanyasının danışmanlarından George Papadopoulos, FBI ajanlarına yalan söylemek gerekçesiyle suçlu bulundu, 7 Eylül'de cezasının açıklanması bekleniyor.

Papadopulos, soruşturmada Rusya’nın üst düzey yetkilileriyle yaptığı görüşmeler ve Demokratların cumhurbaşkanı adayı Hillary Clinton’a karşı şantaj yapabileceğini söyleyen bir profesörle yaptığı görüşmeler hakkında FBI yetkililerine yalan söylediği gerekçesiyle suçlu bulundu.

ABD seçimlerine Rusya'nın müdahale ettiği iddialarını soruşturan Özel Yetkili Savcı Robert Mueller, Papadopoulos'un suçunun ciddi olduğunu ve soruşturmaya zarar verdiğini belirtti. Robert Mueller mahkemeye sunduğu yazıda, Papadopoulos'un 9 bin 500 dolar para cezası ve altı aya kadar hapis cezasına çarptırılmasını talep etti.