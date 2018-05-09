Trump'ın işkenceci CIA Direktörü adayı: Bir daha yapmam

ABD Başkanı Donald Trump'ın işkenceci CIA Direktörü adayı Gina Haspel, eski sorgulama tekniklerini "yeniden kullanıma sokmayacağını" öne sürdü.

İsmi işkenceyle anılan ve ABD Başkanı Donald Trump tarafından CIA Direktörlüğü'ne önerilmesi tepki çeken Gina Haspel, ABD Senatosu İstihbarat Komitesi'nin sorularını yanıtladı.

Haspel, CIA tarafından "geçmişte" uygulanan vahşi gözaltı ve sorgulama tekniklerini yeniden kullanıma sokmayacağını iddia etti.

Gözetiminde işkence yapıldığı bilinen Haspel, bu programları "ahlak dışı" olarak niteleyerek, Trump tarafından kendisine emir gelse bile "ABD hukuku ve Amerikan değerleri" gereği bu yöntemleri kullanmayacağını öne sürdü.

Gina Haspel, "Bu ülkenin kendisi için seçtiği yüksek ahlaki standartları destekliyorum ve hiçbir zaman CIA'i o sorgulama programlarına döndürmem" diye konuştu.

Haspel, "Ben yasaları destekliyorum, yasalarda değişiklik olmasını istemiyorum" diyerek, kendisini aklamaya çalıştı.

Trump'ın tartışmalı adayı, "CIA Amerikan değerlerine uygun eylemlerde bulunmalı" dedi.