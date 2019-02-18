Trump’ın 'IŞİD’lileri geri alın' çağrısına Avrupa çekimser yaklaşıyor

ABD Başkanı Donald Trump’ın, Suriye’de gözaltındaki IŞİD üyesi vatandaşlarını geri alma çağrısına Fransa, Almanya ve Danimarka’dan itiraz geldi. Trump, Suriye'de Avrupa uyruklu 800 IŞİD üyesini serbest bırakabileceklerini açıklamıştı.

ABD Başkanı Donald Trump’ın, Avrupa ülkelerine Suriye'de gözaltında tutulan Avrupa uyruklu 800 IŞİD üyesini ülkelerine alarak yargılamaları çağrısı yapması ve aksi takdirde bu kişileri serbest bırakacaklarını açıklaması sonrasında Avrupa’dan farklı mesajlar geliyor.

Fransa Adalet Bakanı Nicole Belloubet, Suriye’de yakalanarak ABD destekli Suriye Demokratik Güçleri tarafından kamplarda tutulan IŞİD üyesi Fransa vatandaşlarının ülkeye geri alınmaları konusunda şimdilik harekete geçmeyeceklerini söyledi.

Fransa halihazırda Suriye’de yakalanan IŞİD militanlarının çocuklarının ülkeye geri alınması konusunda “vaka bazında” hareket ettiğini açıkladı.

France 2 televizyonuna verdiği demeçte Belloubet, ABD’nin Suriye’den çekilmesiyle birlikte bölgede jeopolitik durumun değiştiğini belirterek “Fransa şu aşamada [Trump’ın] taleplerine karşılık vermiyor” dedi.

Suriye’deki SDG kamplarında Fransa uyruklu 150 IŞİD’linin ve ailesinin bulunduğu, bunlardan 50’sinin yetişkin olduğu belirtiliyor.

Danimarka ise söz konusu kişilerin artık “Danimarka vatandaşı” olmadıklarını belirterek Trump’ın talebine olumlu yanıt vermeyeceklerini açıkladı.

Almanya da Suriye’de yakalanan IŞİD üyelerinin ve ailelerinin yalnızca konsolosluk başvuruları yapmaları durumunda ülkeye kabul edilmelerinin mümkün olduğunu açıkladı.

İngiltere ordusunun eski komutanlarından Lord Dannatt, Trump’ın talebinin “haklı” olduğunu belirterek Suriye’de yakalanan IŞİD üyesi İngiliz vatandaşlarının sorumluluğunun İngiltere’de olması gerektiğini söyledi.

Norveç Başbakanı Erna Solberg ise IŞİD üyelerinin yargılanmak üzere ülkeye geri dönmelerinin serbest olduğunu ancak Oslo hükümetinin bunun için harekete geçmeyeceğini bildirdi.

İsveç ise IŞİD üyelerini geri alacaklarını, ailelere ve çocuklara sosyal ve psikolojik destek için uzman bir ekibin oluşturulacağını açıkladı.