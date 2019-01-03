Trump'ın 'İran Suriye'de istediğini yapabilir' açıklamasına İsrail'den tepki

ABD Başkanı Donald Trump, İran'ın 'Suriye'de istediğini yapabileceğini' söyledi. İsrailli yetkililer açıklamaya tepki gösterdi.

İsrail merkezli Yedioth Ahronoth gazetesinde yer alan göre İsrailli üst düzey bir kaynak, ABD Başkanı Donald Trump'ın “İran’ın Suriye’de istediğini yapabileceği” yönündeki açıklamalarına ilişkin, “Başkan Trump’ın sözleri istihbarat teşkilatlarının tavsiyelerine aykırıydı ve bu Trump’ın sahada neler olduğunu anlamadığını gösteriyor” dedi.

Trump’ın "istihbarat birimlerince sunulan kanıtları dikkate almamasının üzücü olduğunu" savunan kaynak, “İsrail olarak şoktayız, Trump, İran’ın bölgedeki askeri varlığının kapsamını anlamıyor” ifadelerini kullandı. ABD Başkanı Trump'ın en azından İsrail'in Suriye'deki operasyonlarına karşı olmadığını ifade eden kaynak,”Başkan Trump’ın açıklaması bizim için durumu değiştirmeyecek. İran’ın askeri varlığına karşı sert adımlar atmaya devam edeceğiz” ifadelerini kullandı.

Trump ABD’nin Suriye’den çekilme kararı bağlamında, İran hakkında dün yaptığı açıklamada, bu ülkenin durumunun yaptırımlar neticesinde değiştiğini ifade etmiş ve “İran Suriye’de istediğini yapabilir” demişti.