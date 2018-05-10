Trump’ın İran anlaşmasından çekilmesi Kore’de elini zayıflatabilir

ABD'nin İran’la 2015’te imzalanan nükleer silahlara sınır getiren anlaşmadan çekildiğini açıklamasının ardından ABD Başkanı Trump’ın Kore Demokratik Halk Cumhuriyeti lideriyle planlanan görüşmesinde işinin zorlaştığı yorumları yapılıyor.

ABD Başkanı Donald Trump'ın İran’la nükleer anlaşmadan çekildiğini açıklamasıyla, Kore Demokratik Halk Cumhuriyeti (KDHC) lideriyle yapması beklenen görüşmede nasıl bir pazarlık yürüteceğini de ortaya koymayı amaçladığı belirtiliyor. Ancak olayın ardından ABD’li Asya uzmanları Trump’ın bu adımına eleştirel yaklaşmaktan çekinmedi. Trump’a yönelik eleştirilerin başında bu adımın KDHC lideri Kim Jong Un’la gerçekleşmesi planlanan görüşmeyi baltalayacağı bulunuyor.

New York Times’a konuşan ve adını vermeyen bir uzman, Trump’ın İran’la mevcut anlaşmadan çekilerek ABD’nin güvenilmez ve anlaşmalara sadık kalmayan bir ortak olduğunu göstermiş olduğunu belirtti. Benzer bir şekilde Güney Kore’de Pusan Ulusal Üniversitesi’nde Siyasal Bilimler Profesörü olan Robert E. Kelly, Twitter hesabından “Şu an sadece bir ahmak ABD gibi nükleer anlaşma konusunda sözünden dönen bir ülkeye güvenir” paylaşımında bulundu.

Trump’ın ulusal güvenlik danışmanı John R. Bolton düzenlediği basın toplantısında konuya ilişkin “Kuzey Kore’ye mesajımız: Başkan esaslı bir anlaşma istiyor” dedi. Bolton, ABD’nin ancak nükleer programından topyekûn vazgeçtiği takdirde KDHC’yle anlaşabileceğini söyledi.

CIA’in 2008’e kadar Kore konusunda danışmanlığını yapan Sue Mi Terry ise ”Amaçlanan bu olsun olmasın, İran anlaşmasından çekilmek Amerikalılardan uluslararası kamuoyuna ve Kuzey Korelilere sert bir mesaj oldu, Trump yönetimi ‘zayıf’ gördüğü bir anlaşmayı kabul etmeyecek” yorumunda bulundu.

GÖZDAĞI MI, GÜVENİLİRLİĞİN ZEDELENMESİ Mİ?

New York Times’da Motoko Rich, konuya dair yazdığı yazıda Trump’ın bu adımının KDHC’yle görüşmeleri baltalayacağını savunurken, bir taraftan da KDHC lideri Kim Jong Un’un son haftalarda umutsuz bir lider imajı çizdiği ve bu göz önünde bulundurulduğunda Trump’ın bu taktiğinin işe yarayabileceğini de belirtti. Rich yazdığı yazıda altı yıllık iktidarı boyunca hiç yurtdışına çıkmamış olan Kim’in 40 gün içerisinde iki kez Başkan Şi Cinping’le görüşmek için Çin’e gitmesi ve Güney Kore Başkanı Moon Jae-in’le iki Kore arasındaki sınırda görüşmesini umutsuzca çabalama olarak yorumladı.

Kim Jong Un ve Başkan Moon yaptıkları görüşmede yarımadayı nükleerden arındırmayı kararlaştırdıklarını açıklamışlardı, fakat bu süreci nasıl yürüteceklerine dair bir ayrıntı vermemişlerdi. Benzer bir şekilde Tokyo’da düzenlenen Japonya, Çin ve Güney Kore liderleri arasındaki zirvede de yarımadayı nükleerden arındırma konusunun altı çizilmişti ancak gene herhangi bir ipucu verilmemişti.

Kim Jong Un’un son hamlesi her ne kadar "çaresizlik" olarak yorumlansa da, ekonomisine ciddi zarar veren yaptırımlardan kurtulmak ve Kore Yarımadası’nın güvenliğini garanti altına almak için Kim Jong Un ABD’yle masaya oturmaya hazır. Öte yandan Trump ve yandaşlarının iddiasının aksine ABD'nin İran anlaşmasından çekilmesinin gözdağı vermek yerine ABD’nin güvenilirliğini sorgulattığı ortada. Uluslararası kamuoyu ve ABD’nin Avrupa’daki müttefikleri bile Trump’a şüpheci yaklaşırken KDHC’nin ABD’ye fazla güvenmesi için pek bir neden gözükmüyor.