Trump'ın Irak ziyaretine tepki: Ülkenin egemenliğini hiçe sayıyor

Sadr Hareketi, ABD Başkanı Donald Trump'ın Irak ziyaretine tepki göstererek, Trump'ın Irak'ın egemenliğini hiçe saydığını duyurdu.

Irak'ta Mukteda es-Sadr liderliğindeki Sadr Hareketi, ABD Başkanı Donald Trump'ın dün ülkeye gerçekleştirdiği sürpriz ziyaretin "ülkelerin egemenliğini hiçe sayma politikasının bir parçası" olduğunu belirterek ABD güçlerinin Irak'tan çıkarılması için karar alınmasını istedi.

Sadr'a bağlı parlamentodaki Sairun Grubu Sözcüsü Hamdallah Rikabi, yaptığı yazılı açıklamada, "Trump'ın Irak'ta Aynü'l Esed üssüne yaptığı ziyaret ABD'nin diğer ülkelere karşı saygısızlığı ve egemenliklerini hiçe saydığını vurguluyor" ifadelerine yer verdi.

Irak Parlamentosuna konuyla ilgili "tarihi ve ulusal bir tutum" sergilemesi çağrısı yapan Rikabi, parlamentonun ABD güçlerinin Irak'tan çıkarılması için karar almasını istedi.

BİNA KOALİSYONU: NOTA VERİLSİN

Sputnik'in aktardığına göre Trump'ın bu ziyaretine parlamentonun Haşd eş-Şabi gruplarının bulunduğu Bina Koalisyonu'ndan da tepki geldi. Koalisyondan yapılan açıklamada, ziyaretin egemenliğe saygısızlık olduğu belirtilerek, hükümetin bu ziyareti reddetmesi ve ABD'nin Bağdat Büyükelçiliğinin bakanlığa çağrılarak nota verilmesini istedi.

Parlamentoda 15 sandalyesi ve milis gücü bulunan Asayib Ehlilhak Örgütü lideri Kays Hazeli'de, sosyal medya hesabı üzerinden yaptığı paylaşımda, bu ziyaretten dolayı ABD güçlerinin Irak'tan çıkarılması için parlamento kararının çıkarılacağına işaret etti.

Trump'ın bu ziyaretine gösterilen tepkiler üzerine parlamentonun konuyu ele almak üzere yakında olağanüstü oturumla toplanması bekleniyor.