Trump'ın hedefindeki CNN'e bir bombalı paket daha

Geçtiğimiz hafta içerisinde ABD Başkanı Donald Trump'ın muhaliflerine gönderilen bomba yüklü paketler CNN International'In ABD'deki binalarını tekrar hedef aldı. Posta merkezinde ele geçirilen paketleri Cesar Sayoc isimli zanlının gönderdiği tespit edilmişti.

CNN International’ın ABD’deki binalarını hedef alan yeni “şüpheli paketlerin” ele geçirildiği açıklandı. İçerisinde boru bombası tipi patlayıcıların yer aldığı bildirilen paketler, geçtiğimiz hafta CNN’in yanı sıra Bill ve Hillary Clinton çifti ile ABD eski Başkanı Barack Obama’yı da hedef almıştı.

Bugün, Atlanta’daki posta dağıtım merkezinde tespit edilen paket ile birlikte toplam 14 boru bombası etkisiz hale getirilmiş oldu.

Cesar Sayoc isimli şüpheli tarafından gönderildiği tespit edilen paketlerin hepsi ABD Başkanı Donald Trump’ın muhaliflerini hedef alıyor.

FBI’ın şüpheli Sayoc’u ele geçirdiği baskında, zanlıya ait beyaz bir minibüste daha önce bomba gönderilmiş olan Hillary Clinton'ın ve CNN'in "CNN SUCKS" yazan çıkartmalarının dikkat çekmişti.

Trump tarafından “sahte haber” yapmakla suçlanan CNN,ABD seçimlerine Rusya müdahalesi tartışmalarında sıkça ABD Başkanı’nın hedefi olmuştu. Bombalı paketlerin ABD’deki Kongre seçimlerine bir hafta kala gönderilmesi dikkat çekmişti.