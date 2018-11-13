Trump'ın hedefindeki 'Avrupa Ordusuna' Fransa ve Almanya'dan destek

Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron'un Avrupa Ordusu kurulması çağrısını yeniden hedef alan ABD Başkanı Donald Trump'a Elysee Sarayı’ndan 'yorum yok' yanıtı geldi. Almanya Başkanı Angela Merkel'in de destek açıklamasında bulunduğu Avrupa Ordusu, Trump tarafından Nazi göndermesi ile eleştirilmişti.

Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron’un Avrupa Ordusu kurulması yönündeki çağrılarına ABD Başkanı Donald Trump tarafından getirilen eleştiriler, Elysee Sarayı’ndan “Yorum yok” sözleri ile karşılandı.

Trump'ın Twitter üzerinden yaptığı açıklamlara, Macron'un hükümetinden "Yorum yok" yanıtı geldi. Fransa Cumhurbaşkanlığı, sorular üzerine, "Tweetlerle ilgili söyleyecek bir şeyimiz yok. Cumartesi günkü görüşmelerinde, Macron, Avrupa ordusu ve Avrupa savunmasıyla ilgili görüşlerini çok net biçimde Trump'a iletmiştir" dedi.

ABD Başkanı bugün yaptığı paylaşımlarda Macron’u yeniden hedef almış, Birinci Dünya Savaşı ve İkinci Dünya Savaşı'nı hatırlatarak, “ABD gelmeden önce Paris'te Almanca öğrenmeye başlamıştınız” ifadelerini kullanmıştı.

AVRUPA ORDUSU'NA BİR ÇAĞRI DA MERKEL'DEN

Trump’ın ağır eleştirilerinin ardından bugün konuşan Almanya Başbakanı Angela Merkel ise birleşik Avrupa ordusu için çağrıda bulundu. “Birinci Dünya Savaşı’ndan çıkarılan dersler ve çatışmalara yıl açan ayrılıkların” altını çizen Merkel, Avrupa Parlamentosu’nda gerçekleştirdiği konuşmas sırasında “Gerçek bir Avrupa ordusunun bir gün kurulmasına ilişkin bir vizyon üzerinde çalışmalıyız” dedi.

PUTİN DESTEK VERMİŞTİ

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin de Macron'un önerdiği Avrupa Ordusu'na destek vermişti. “Avrupalıların bağımsız, kendilerine yetecek güçte, savunma ve güvenlik egemenliğine” sahip olamasını vurgulayan Putin, Umarım, bu tam kapsamlı diyalog süreci yeniden başlar. Biz buna hazırız. Zaten Orta Menzilli Nükleer Kuvvetler Anlaşması'ndan çekilmeyi planlayan biz değil, ABD tarafı" demişti.

Trump, haftasonunda Paris'te Birinci Dünya Savaşı'nın sona erişinin 100. yıldönümü etkinlikleri öncesinde Macron’un Avrupa'nın güvenliği için ABD'ye güvenilemeyeceğini yönündeki sözlerini hedef almıştı.

Macron, güvenliğin yalnızca "gerçek Avrupa ordusu" ile sağlanabileceğini ifade ederek, "Kendisini tek başına daha iyi savunabilen bir Avrupa'ya ihtiyacımız var, bunun egemen bir biçimde ABD'ye bağlı olmadan yapılması gerekiyor" diye konuşmuştu.