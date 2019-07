Trump'ın hedefinde yine aynı 4 kadın vekil var

ABD Başkanı Donald Başkan Trump, sosyal medya hesabından Somali asıllı Ilhan Omar ve Filistin asıllı Rashida Tlaib'in yanı sıra Alexandria Ocasio-Cortez ve Ayanna Pressley'e ilişkin yeni açıklama yaptı.

'AMERİKA VE İSRAİL'DEN ÖZÜR DİLEMELİLER'

Trump paylaşımında, "Bu dört vekilin ülkemizi sevebileceğine inanmıyorum. Sarfettikleri korkunç (nefret dolu) sözlerden dolayı Amerika'dan (ve İsrail'den) özür dilemeliler. Demokrat Parti'ye zarar veriyorlar ama bizim büyük milletimize asla zarar veremeyecek zayıf ve güvensiz insanlar bunlar" dedi.

I don’t believe the four Congresswomen are capable of loving our Country. They should apologize to America (and Israel) for the horrible (hateful) things they have said. They are destroying the Democrat Party, but are weak & insecure people who can never destroy our great Nation!

— Donald J. Trump (@realDonaldTrump) 21 Temmuz 2019