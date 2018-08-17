Trump'ın güvenlik iznini iptal ettiği Brennan NYT'ye yazdı

ABD Başkanı Donald Trump'ın güvenlik iznini iptal ettiği eski CIA Direktörü John Brennan, New York Times'a yazdı. Brennan, Trump'ın Rusya'yla işbirliği yaptığı iddiasını yineledi.

Eski CIA Direktörü John Brennan'ın güvenlik izni, ABD Başkanı Donald Trump tarafından iptal edilmişti. Güvenlik izni iptal edilen Brennan, New York Times'a yazdı.

Brennan yazısında Rusya'nın ABD Başkanlık Seçimleri'ne karıştığı iddiasını yineleyerek, Trump'ın Rusya'yla işbirliği içerisinde olduğunu öne sürdü.

Rusya'nın Demokrat aday Hillary Clinton'ın seçilebilirliğini zedelediğini ve Trump'ın kazanması için çalıştığını savunan Brennan, Rusya müdahalesine dair incelemelerinin Trump tarafından engellendiğini belirtti.

Trump'ın seçim ekibine "seçimi kazanmak için" ne gerekiyorsa yapmaları yönünde teşvik ettiğini söyleyen eski CIA Direktörü, "Trump kendisini ve yakınlarını korumak için giderek daha çaresiz hale geliyor" diye yazdı.

Güvenlik izninin iptal edilmesinin "siyasi güdüyle yapılmış" bir eylem olduğunu söyleyen Brennan, ABD Başkanı'nın yönetimden diğer isimleri bu şekilde korkutarak sindirmek istediğini bildirdi.

Brennan, Trump'ın Rusya müdahalesi konusunda doğru cevapların alınmasını engellediğini savundu.