Trump'ın 'Görev Tamamlandı' açıklaması neden tartışma yarattı?

ABD Başkanı Donald Trump'ın Suriye için kullandığı "Görev Tamamlandı" açıklaması, bu sözlerin geçmişi sebebiyle ABD'de tartışma yarattı.

ABD Başkanı Donald Trump, ABD, Fransa ve İngiltere'nin Suriye'ye saldırmasının ardından "Görev Tamamlandı" demişti.

Trump'ın bu sözleri, harekatın etkililiğine dair şüpheler ve sözlerin geçmişte eski ABD Başkanı George W. Bush tarafından kullanılmış olması sebebiyle tartışma yarattı.

IRAK İŞGALİ İÇİN KULLANILMIŞTI

Bush, bu sözleri Irak işgalinin ardından 2003 yılında kullanmış, ancak ABD işgalinin yarattığı sorunlar hala çözülemeyen pek çok krize yol açmıştı.

Trump'ın açıklamasına yanıt veren Bush'un eski basın danışmanı Ari Fleischer, ABD Başkanı'na bu sözleri kullanmamasını önerdi.

Buna karşılık Trump'tan sözleri savunan bir açıklama geldi.

HAREKATIN ETKİSİ ŞÜPHELİ

Batı batısın saldırı öncesinde olası saldırının Suriye'de uzun vadeli etkisinin düşük olacağını ve mevcut durumu değiştirmeyeceğini gündeme getirmişti.

Buna karşılık harekatın etkisi beklenildiğinden de şüpheli oldu. Atılan 103 füzeden 71'i havada imha edilirken, önemli bir hedef vurulamadı.

NATO yanlıları ve Suriye düşmanları, harekatın etkisinin bekledikleri gibi olmaması sebebiyle ABD ve müttefiklerine "tepki" gösterdi.