Trump’ın göçmen karşıtı politikalarına karşı 50 eyalette 700 eylem

ABD Başkanı Donald Trump'ın binlerce göçmen çocuğu ailelerinden ayırıp askeri üslerde ve kafeslerde tuttuğu göçmen karşıtı politikasına tepkiler artıyor. Dün gerçekleşen protestolarda ünlü aktris Susan Sarandon'ın da içinde bulunduğu 600 kişinin gözaltına alınmasının ardından, bugün 50 eyalette yüz binlerce kişinin katıldığı 700'ün üzerinde gösteri düzenlenecek.

ABD Başkanı Donald Trump'ın göçmen aileleri çocuklarından ayıran uygulamasına tepki için düzenlenen protestolar devam ediyor. Perşembe günü Washington’da bulunan Senato Binası'nın önünde düzenlenen oturma eyleminde de aralarında ünlü aktris Susan Sarandon'ın da bulunduğu yaklaşık 600 kişi gözaltına alınmıştı. 600 kişinin gözaltına alınmasının ardından bugün, 50 eyalette yüz binlerce kişinin katılması beklenen 700'ün üzerinde eylem gerçekleştirilecek.

'UMRUMUZDA'

Dün gerçekleştirilen protestolara katılan kadınlar "Aileler birbirine aittir" yazılı pankartlar taşıdı ve "Umrumuzda" sloganları attı. ABD Başkanı Trump’ın eşi Melania Trump'a bir göndermede bulunan bu slogan Melania’nın, sırtında "Gerçekten umrumda değil. Senin umrunda mı?" yazılı bir ceket giyerek Teksas'ta bir çocuk merkezini ziyaret etmesini hedef alıyor.

Göçmen çocukların kafeslerde tutulduğu haberlerinin ardından artan tepkiler karşısında Trump, ailelerin göç merkezlerinde birlikte kalacağına söz vermişti. Ancak Trump yönetimi, Mayıs ve Haziranda ailelerinden ayrılan 2 binin üzerinde çocukla ilgili olarak harekete geçmediği için eleştiriliyor.

Göçmenleri "hayvan" olarak niteleyen ABD Başkanı Donald Trump’ın "Sıfır Tolerans" adını verdiği göçmen politikasıyla, sınırı yasadışı olarak geçen herkes cezai kovuşturmaya tabi tutulmuş, tutuklanan göçmenlerin çocuklarıysa devlet barınakları ve askeri üslere yerleştirilmişti. Sayıları 11 bine ulaşan göçmen çocuklarda ciddi travmalar görülürken, kriz boyutuna ulaşan göçmen sorununun toplumsal sonuçları giderek kötüleşiyor.