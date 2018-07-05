Trump'ın göçmen karşıtı politikaları protesto edilmeye devam ediyor

ABD Başkanı Donald Trump'ın göçmenlere karşı sıfır hoşgörü politikasına protestolar devam ediyor.

ABD Başkanı Donald Trump'ın göçmenler aleyhinde açıklamaları ve "sıfır hoşgörü" politikalarına karşı protestolar devam ediyor.

Protestolardan biri de bugün ABD'nin New York kentinde Özgürlük Heykeli'ne tırmanmak isteyen bir kadın tarafından gerçekleştirildi.

BBC Türkçe'nin haberine göre, Özgürlük Heykeli'ne tırmanmaya çalışan ve heykelin alt bölümünde bir süre oturan kadın gözaltına alındı. Bulunduğu yerde üç saatten fazla oturan kadın eylemcinin 44 yaşındaki Therese Okumou adlı Demokratik Kongo Cumhuriyet'inden bir göçmen olduğunu bildirdi.

