Trump'ın Fed eleştirisi dolar endeksini geriletti

ABD Başkanı Trump'ın, Fed'in faiz artırımlarını eleştirmesi dolar endeksinde gerilemeye yol açtı.

ABD Başkanı Donald Trump'ın dün CNBC'ye verdiği röportajda ABD Merkez Bankası'nın (Fed) faiz artırımlarını eleştirmesi dolara negatif yansıdı.

Dolar Endeksi 95,46'dan 94,93'e kadar gerilerken, Dolar/TL kuru 4,8215'ten 4,7950'ye düştü.

Dolar Endeksi bugüne 95'te ve Dolar/TL ise 4,81'de başladı.

TRUMP: FAİZ ARTIRIMI KONUSUNDA MUTLU DEĞİLİM

Trump, dün verdiği mülakatta, "(Ekonomi ve borsada) Ne zaman yukarı gitsek faizleri tekrar artırmak istiyorlar. Bu konuda mutlu değilim ancak onlara (Fed'e) en iyisini düşündükleri şeyi yapmaları konusunda izin veriyorum" ifadeleriyle rahatsızlığını belirtmişti.

Fed'in ABD'deki ekonomik toparlanmayı aksattığını savunan Trump, "Ekonomi alanında bu kadar yoğun çalıştıktan sonra faizlerin yukarı çıkması hoşuma gitmiyor" dedi.

Fed, Trump'ın göreve başladığı Ocak 2017'den bugüne kadar toplam 5 kez faiz artışı kararı aldı. Bu yıl 2 faiz artışı gerçekleştiren Fed'in, yıl sona ermeden 2 kez daha faizleri artırımı yapması bekleniyor.

