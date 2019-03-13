Trump'ın eski kampanya müdürü Manafort'a 3,5 yıl hapis cezası daha

ABD'de 2016 seçimlerinde Rusya müdahalesi iddiasıyla ilgili soruşturma kapsamında Trump'ın eski kampanya müdürü geçen hafta aldığı cezaya ek olarak 3,5 yıl daha hapis cezası aldı.

Washington'da Hakim, Özel Savcı Robert Mueller’ın Rusya soruşturması kapsamında ABD Başkanı Donald Trump’ın eski kampanya müdürü Paul Manafort’a geçen hafta aldığı cezaya ek olarak iki ayrı kumpas suçundan toplam 73 ay hapis cezası verdi.

Hakim cezanın 30 aylık kısmının Manafort'un geçen hafta aldığı cezayla birlikte başlayacağını kaydetti. Bu kararla Manafort bu davada 47 aya ek olarak 43 ay daha hapis cezası almış oldu. Manafort toplamda 7,5 yıl cezaevinde kalacak.

69 yaşındaki Manafort hakkında yapılan suçlamalar arasında para aklama, adaleti yanıltma ve lobicilik faaliyetlerini beyan etmeme de var.

Manafort'un muhtemel iyi hal indirimi ve 9 ay cezaevinde kaldığı süre gözönüne alındığında 5 yıl cezaevinde kalabileceği yorumları yapılıyor.

Amerikanın Sesi'nin aktardığına göre geçen hafta Virginia’daki federal mahkeme Manafort’a bankacılık ve vergi yolsuzluğu suçlarından 47 ay hapis cezası vermişti. Bu cezanın beklenenden az olduğu yorumları yapılmıştı.

Manafort duruşma sırasında yaptıkları için üzgün olduğunu belirtti ve Hakim Amy Berman Jackson’dan geçen hafta aldığı cezanın üstüne bir ceza daha vermemesini istedi.

Jackson ise “Sanık bir numaralı halk düşmanı değil ancak kurban da değil” diyerek davaya konu olan yalanların sayısının, yolsuzluğun ve paranın miktarının azımsanamayacak kadar fazla olduğunu söyledi.

Hakim, Manafort'un yolsuzlukları ailesini geçindirmek için yapmadığını, daha gösterişli bir hayat yaşamak için ve bir kişinin giyebileceğinden çok daha fazla takım elbise satın almak için yaptığını söyledi.

Hakim Manafort'un lobicilik faaliyetlerinin de ABD siyasetini etkilediğini belirtti ve Manafort'un kayıt dışı yabancı çalışan olduğunu belirtti.

Manafort'un gerçekleri karartmak için kasıtlı olarak çalıştığını söyleyen hakim “Yaptığınız şey Kongre'ye ve Amerikan halkına yalan söylemekti" dedi.

Manafort’un Rus yanlısı Ukraynalı siyasetçilere yönelik yaptığı danışmanlık hizmeti ve bununla ilgili olarak karıştığı banka ve vergi dolandırıcılığı davalarının her birinden beş yıla kadar olmak üzere 10 yıla kadar hapis cezası alma ihtimali bulunuyordu.

Bu arada kararın açıklanmasının ardından Manhattan bölgesi savcısı Manafort’a dolandırıcılık suçlaması yöneltti.