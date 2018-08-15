Trump'ın eski danışmanı: Trump beni susturmaya çalışıyor

ABD Başkanı Donald Trump'ın eski danışmanı Omarosa Manigault Newman, yayımladığı iddialar nedeniyle Trump'ın kampanya ekibinin kendisini susturmaya çalıştığını söyledi.

ABD Başkanı Donald Trump'ın eski danışmanı Omarosa Manigault Newman'ın 'Dengesiz' (Unhinged) isimli kitabında kaleme aldığı iddialarla zorda kalmasının ardından ikili arasındaki söz düellosu kızıştı.

Newman'ın kitabında "ırkçılıkla" suçlamanın yanısıra "köpek gibi davrandığını" söylediği Trump, eski kadın danışmanından "köpek" diye söz eden tweet attı.

'NİYE SUSMADIN' DAVASI

Trump'ın kampanya organizasyonu, iddialarını desteklemek üzere ses kayıtları da yayımlayan Omarosa Manigault Newman'ın sessiz kalacağına dair gizlilik anlaşmasını ihlal ettiği gerekçesiyle tahkim davası başvurusunda bulundu.

Ardından AP haber ajansına mülakat veren Newman ise Başkan'ın adamlarının kendisini susturmaya çalıştığını söyledi.

''Benim gözümü korkutamayacaklar. Donald Trump'ın zorbalıklarına boyun eğmeyeceğim'' diyen Newman, Rusya'nın Amerikan seçimlerine Trump'ın lehine müdahale ettiği iddialarını soruşturan Özel Savcı Robert Mueller'in ekibine ifade verdiğini söyledi, ama ayrıntıya girmedi.