Trump'ın eski danışmanı Bannon'un İngiltere'ye alınmaması için imza toplanıyor

ABD Başkanı Donald Trump'ın eski danışmanı Steve Bannon'un İngiltere'ye alınmasını istemeyenler imza topluyor.

ABD Başkanı Donald Trump'ın baş stratejisti Steve Bannon'un İngiltere'ye kabul edilmemesi için imza toplanıyor.

Ziyarete karşı olan binlerce kişi "aşırı sağcı siyasi figür" olarak niteledikleri Bannon'un, "ülkenin güvenliğine doğrudan risk teşkil ettiğini" savunuyor.

İmza sayısının 10 bini aşması durumunda, İngiliz hükümetinin konuyla ilgili resmi açıklama yapması gerekiyor, 100 bin imzaya ulaşılması durumundaysa konu mecliste tartışılmak zorunda.

Avrupa'da aşırı sağcı düşünce kuruluşu kurmayı planlayan Steve Bannon, eski İngiltere Dışişleri Bakanı Boris Johnson ile ikili görüşmelerde bulunuyor.