Trump'ın ek gümrük vergilerine otomotiv dünyasından tepkiler geliyor

Otomotiv ithalatına yüzde 25'lik ek gümrük vergisi koyan Trump yönetimine sektör temsilcileri ve yabancı ülkelerin büyükelçiliklerinden uyarı ve eleştiriler geliyor.

Trump yönetimi, otomotiv ticaretine uygulanan yüzde 25'lik ek gümrük vergisi nedeniyle otomotiv üreticilerinden ve yabancı hükümetlerden sert eleştiriler alıyor.

Yabancı otomotiv şirketlerinde çalışan yüzlerce işçi Capitol Hill'de toplanarak, yönetimden politikaların geri çekilmesini talep etti. Hem Demokrat hem de Cumhuriyetçi partilerden 150 milletvekili ise yönetimden politikalarını geri çekmesini talep eden bir mektup imzaladı.

Kanada'nın büyükelçi yardımcısı Kirsten Hillman, Kanada'dan ithal edilen ürünlere ek gümrük vergisi koymanın ABD'nin otomotiv sektörünü tahrip edeceğini, tarifenin uygulanması durumunda Kanada'nın aynı oranda tepki vereceğini açıkladı.

Avrupa Birliği büyükelçisi David O'Sullivan ise, ABD'nin “en yakın müttefikinin” ulusal güvenlik sorunu oluşturabileceği önermesinin “absürt” ve “mantık dışı” olduğunu vurguladı.

Otomotiv sektör temsilcileri, yüzde 25'lik ek gümrük vergilerinin üretim maliyetlerini yıllık 83 milyar dolara yükselteceğini ve yüz binlerce kişinin işsiz kalmasına neden olacağını belirtti.

Otomotiv üreticileri, otomobil ithalatının ulusal güvenliği tehdit ettiğine ilişkin bir kanıt bulunmadığını ve gümrük vergilerinin ABD ekonomisine zarar vereceğini söyledi.

General Motors, Volkswagen ve Toyota'nın da dahil olduğu Otomobil Üreticileri Birliği, ek gümrük vergilerinin yaratacağı olumsuz etki konusunda Trump yönetimine uyarıda bulundu.

Bir araştırmaya göre ek gümrük vergileri ABD'de otomobil satımlarının yılda 2 milyon azalmasına, 117 bin kişinin işini kaybetmesine neden olacak.