Trump'ın danışmanından ZTE'ye tehdit

ABD Başkanı Donald Trump'ın ticaret danışmanı Peter Navarro, Çinli teknoloji şirketi ZTE'nin bir daha 'hatalı iş' yapması durumunda ABD'de faaliyet yapamayacağını açıkladı.

Beyaz Saray'ın ticaret danışmanı Peter Navarro, Çinli telekom şirketi ZTE'nin bir “uygunsuz iş” daha yapması durumunda ABD'deki faaliyetlerinin durdurulacağını açıkladı.

ZTE, geçen hafta ABD'ye 1 milyar dolar ceza ödemeyi ve ticaret yasağını sona erdirmek adına yönetimde revizyona gitmeyi kabul etmişti. Şirkete İran ambargosunu delmesi sebebiyle ABD'den imalat ürünleri satın alma yasağı gelmişti.

ZTE'ye uygulanan yaptırımlar, Washington ve Pekin yönetimlerinin ticaret görüşmelerinde ana gündem olurken ABD Başkanı Trump, Çin'le anlaşmaya vararak yaptırımları yumuşatmıştı.

ABD'li Demokrat ve Cumhuriyetçi hukukçular geçen hafta ZTE'nin ABD'nin ulusal güvenliğini tehdit ettiği gerekçesiyle anlaşmanın iptalini içeren bir yasa tasarısı sunmuştu.

Navarro, pazar günü yaptığı açıklamada ZTE'ye uygulanan yaptırımları yumuşatma kararının "ABD-Çin dostluğunu pekiştirmek amacıyla alındığını" öne sürmüştü.